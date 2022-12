Volvió el Real Madrid

Los fanáticos de la máxima categoría del fútbol español ya pueden regresar a sus asientos, LaLiga ha vuelto a la acción luego de lo que fue el parón por el Mundial de Qatar 2022. Entre los duelos que protagonizaban la cartelera de esta jornada, se encontraba la visita del Real Madrid al Valladolid, en busca de recuperar el terreno perdido por el liderazgo.

Carlo Ancelotti decidió hacer un combinado con habituales titulares y algunos suplentes, aunque, teniendo en cuenta lo apretado que estará el calendario hasta fines de febrero, casi todos los futbolistas del Madrid se sentirán titulares en algún momento. Courtois en portería, con una línea de fondo en la que David Alaba salió del banquillo a último momento para reemplazar a Militao, sumado a Antonio Rüdiger, Dani Carvajal y Ferland Mendy, mientras que el medio del campo sería para Federico Valverde, Dani Ceballos y Toni Kroos, dejando como tridente de ataque a Vinicius Jr, Marco Asensio y el regreso de Karim Benzema, luego de toda su polémica con la Selección de Francia.

Por su parte, los dueños de casa tenían las bajas de Anuar, Feddal, El Yamiq y Olaza, por lo que Pacheta debió rotar algunos nombres y saltó al campo con Masip; Escudero, Javi Sánchez, Joaquín, Fresneda; Roque Mesa, Monchu, Iván Sánchez, Aguado; Plano y Sergio León. En la previa, el entrenador del Valladolid había declarado que “el Real Madrid no me va a llevar a cambiar el dibujo. Creo que nos está yendo bien y consideramos que así podemos frenar sus acometidas. No vamos a cambiar en exceso, vamos a salir valientes e ir con nuestras armas".

Comenzó el encuentro y ambos equipos tuvieran sus peligrosas aproximaciones en los primeros minutos, hasta que el VAR tuvo que intervenir por un posible penalti a favor del Madrid. Javi Sánchez intentó despejar el balón en su propia área, pero acabó golpeando en su mano, por lo que todos los ‘Merengues’ salieron rápidamente a reclamar la pena máxima, pero Munuera Montero decidió no sancionar.

Courtois volvió a ser clave en el resultado | Foto: Real Madrid

Unos minutos más tarde, Benzema falló una ocasión increíble casi con la portería a su merced. Los dueños de casa apostaban por los balones parados para incomodar al Madrid, mientras que del otro lado respondían con la velocidad y el regate de Vinicius para desesperar a los defensores rivales. Sin embargo, a la media hora de juego, la chance más peligrosa hasta el momento la tuvo el Valladolid, con un remate a pura potencia de Aguado, pero Courtois hizo de las suyas con un vuelo sobre la línea, que acabó en bajar la persiana de su portería.

Acabó el primer tiempo con un Valladolid que incomodó mucho al Real Madrid y hasta mereció abrir el marcador, por lo que a Carlo Ancelotti solo le quedaba ajustar algunos engranajes para el complemento y ver si lograba despertar a sus dirigidos.

En el inicio de la segunda mitad, el Real Madrid salió con ánimos renovados y una combinación de Karim Benzema con Marco Asensio casi hace subir el 0-1 al marcador. El Valladolid a lo suyo, intentando repetir lo hecho en la primera etapa, aunque el ‘Merengue’ empujaba, pero sufría la falta de puntería de Benzema en su regreso.

Los goles quedaron para el final

Ambos entrenadores movían un poco el banquillo cumplida la hora de juego, mientras Courtois volvía a salvar al Madrid con otro paradón sensacional. Unos minutos más tarde, otra vez mano de Javi Sánchez y esta vez no se salvaría el futbolista del Valladolid. Munuera Montero revisó el VAR y sancionó penalti para el Real Madrid, desencadenando una lluvia de cartulinas ante los reclamos locales, incluyendo la expulsión de Sergio León por insultar al cuarto árbitro.

Finalmente, Benzema se dispuso a cobrar la pena máxima y ahí sí que no falló el delantero francés, engañando por completo a Masip para abrir el marcador. Sobre el final, ingresaron Camavinga y Modric y el Madrid encontró la dinámica que necesitaba, con el volante francés haciendo una gran jugada individual para asistir a su compatriota, Benzema, quien nuevamente acertó a portería para el 2-0 final.

Se añadieron 8 minutos que fueron anecdóticos, más allá de alguna ocasión extra para el Real Madrid, que se queda con los tres puntos en un partido que se le hizo muy difícil. Las portadas se quedarán con el doblete de Benzema, pero hay que destacar la actuación, una vez más, de Thibaut Courtois, quien sigue demostrando por qué ha sido elegido como el mejor portero del mundo este año.