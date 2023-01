Ancelotti: "El equipo ha cumplido y estoy satisfecho"

Tras la victoria del Real Madrid en Cáceres, Carlo Ancelotti aparecía ante los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio Príncipe Felipe, donde señalaba que Rodrygo había hecho una jugada fantástica, pero que por el resto había sido un partido igualado y competido. Ha habido mucha lucha y con muchos balones largos.

"El equipo ha cumplido y estoy satisfecho porque hemos jugado un partido al que no estamos acostumbrados, pero al final hemos cumplido”.

“A mi me ha gustado (refiriéndose al partido realizado por Hazard). Es difícil evaluar individualmente hoy el partido de todos los jugadores porque era imposible jugar".

A esto, lo seguía su explicación de porque este partido ha sido diferente a los que están acostumbrados a jugar: "ha sido un partido de balones largos y los jugadores más pequeños, como Hazard o Rodrygo, sufren este tipo de partidos. Él ha cumplido en el tiempo que ha jugado y ha hecho lo que tenía que hacer”.

La portería se mantiene a cero por segunda vez consecutiva a lo que respondía que no ha visto peligrar la eliminatoria.

“La calidad individual se ha topado con un césped en el que no se podía jugar con el balón raso. Por eso hemos jugado con el balón largo y nos hemos adaptado bien. Me ha gustado todo, desde el primer minuto hasta el último. Sabíamos que íbamos a sufrir en este ambiente. No hemos arriesgado prácticamente nada atrás y el segundo partido con la portería a cero”.