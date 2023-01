Un flojo y embarrado Real Madrid ponen camino hacia octavos

Eran las 9 de la noche, y el estadio Principe Felipe de Cáceres recibía al actual campeón de liga y de Europa. Debut blanco en el que se hacía un minuto de silencio por el fallecimiento del O’Rei del fútbol, Pelé. Choque inédito en el que, los entrenados por Julio Cobos, luchaban por hacer historia ante uno de los mejores clubes del mundo.

El Cacereño y el Real Madrid se veían la cara por primera vez en la trayectoria de ambos equipos. Además, era la primera vez que los blancos viajaban a Extremadura en competición oficial, pero no la primera vez que viajan a tierras extremeñas. En 1927, el Real Madrid disputó dos partidos coperos en tierras extremeñas. El primero fue el 27 de marzo en el campo de Santa Marina de Bajadoz donde se impusieron 1-7 al Extremeño. El segundo fue en 1944, el 8 de septiembre, durante la pretemporada. También hubo otro enfrentamiento entre ambos equipos ese mismo año, pero meses antes a modo de entrenamiento y en el estadio de Chamartín

El balón empezaba a rodar en el Príncipe Felipe por parte de los blancos con posesión de balón igualada dejando a los verdiblancos que jugasen cómodos y sin presión.

Primeros 45 minutos sin movimiento

Primera parte complicada para el Madrid, que no salió en modo campeón ante un rival de Segunda Federación. Un conjunto blanco muy relajado que daba la sensación de un amistoso que de un partido de eliminatoria.

La presión alta del Cacereño y el mal estado del césped impidieron a los de Ancelotti poder crear juego. Un terreno de juego lleno de socavones y con más claro de tierra que de verde.

El choque se fue empate a cero al descanso. Un empate que sabía a victoria para unos y poco para otros.

Cambios antes del comienzo de la segunda parte

Últimos 45 minutos y ambos equipos necesitaban un aire nuevo, de ahí que se produjeran cambios nada más empezar la segunda parte. Julio Cobos optó por cambiar a Carmelo y darle la oportunidad a Karim.

Mientras tanto, Carlo Ancelotti prescindió de los servicios de Militao y Tchouameni para dejar paso a Rüdiger y Fede Valverde.

El Real Madrid defendía y se movía por el campo como podía. Los blancos no llegaban a controlar el partido. Tenían dificultad a la hora de rodar el balón frente a un rival que no les puso las cosas nada fáciles y que no se cansaba en buscar el gol.

Rodrygo, El Salvador

Minuto 68 y El “21” del Real Madrid marcaba el primer y único gol del encuentro. Un gran Rodrygo en el encare ante Clausí y Aguado. Les rompió con un quiebro y puso el balón por la escuadra, algo más que imposible para Iván Moreno.

El brasileño celebró el gol de una forma un tanto especial. Tres saltos, mirada al cielo y en Copa del Rey, tanto fue dedicado para el mejor jugador de la historia de Brasil, Pelé.

Oportunidad para la cantera

Los primeros cambios de Ancelotti no dieron los resultados que él mismo esperaba. El técnico blanco no tuvo otra opción que pasar al “Plan C” con c de “Cantera”.

Álvaro Rodríguez, delantero del Castilla de Raúl, debutó en competición oficial con el primer equipo. El uruguayo sustituyó a un Eden Hazard que volvió a estar inexistente y con apenas toque de balón. Aquellas palabras del belga en la celebración de Liga aún no las ha cumplido. El caso belga, a estas alturas, es caso perdido.

🆕 Las palabras de Álvaro tras su debut en partido oficial con el @RealMadrid:



💬 "He cumplido el sueño que tanto estaba esperando desde que era un niño. Estoy muy orgulloso".#LaFábrica | #CopaDelRey pic.twitter.com/vrWjAGM3qf — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 3, 2023

Y un gran Sergio Arribas que entró, en el 81, para sustituir a Marco Asensio.

El Cacereño se encontraba ya físicamente agotado para un segundo impulso. Pero a Julio Cobos se le ocurrió realizar un carrusel de cambios, ante un Real Madrid replegado atrás para evitar la indeseable prórroga. Una prórroga que más que una oportunidad para los locales hubiese sido un castigo.

Dos equipos que plantearon un juego muy diferente. El Cacereño salió desde el minuto 1 a ofrecer su mejor visión a los más de 14.000 aficionados que acudieron al Príncipe Felipe. Y un Real Madrid demasiado serio y flojo para ser una eliminatoria copera.

A la espera del próximo rival

El sorteo de octavos de final de la Copa del Rey 2022-2023 tendrá lugar el sábado 7 de enero, a las 13:00 horas. Allí estarán los 16 equipos que se clasificaron de dieciseisavos de final. Por el momento, están en la siguiente: Villarreal, Espanyol, Valencia, Ceuta, Levante, Real Madrid y Real Sporting de Gijón.

La Copa del Rey de las sorpresas a la espera de equipos como el FC Barcelona, Atlético de Madrid, Betis, Real Sociedad o Athletic de Bilbao.