García Pimienta: "Contra el Ibiza vamos a tener un partido muy difícil"

Sin confianza y con la mayor de las exigencias. Así quiere García Pimienta que sus jugadores afronten la visita Can Misses. Importante partido el que le espera a la UD Las Palmas en tierras baleares para enfrentarse a un Ibiza al que no ha ganado desde que ascendió a Segunda División. Poco le importa al técnico catalán que su próximo rival ocupe el último puesto en la clasificación.

El entrenador amarillo, que ha tomado la palabra en la particular rueda de prensa previa al choque, analizó lo que espera de este encuentro, comentó lo que falló en el pinchazo en casa contra el Racing y trató los temas de más actualidad dentro del club, como es la recuperación de Kirian Rodríguez.

Complicada visita a Ibiza: "No voy a decir que es un partido trampa, va a ser dificilísimo. Cuando juegas contra el último clasificado, sabiendo la necesidad que tienen, me atrevo a decir que es el partido más complicado de todos. Tienen un equipo de gran nivel, jugadores como Nolito, Christian Herrera...o estamos al 100% o el sábado no vamos a ganar".

El estado de forma de su rival: "Me voy a fijar sobre todo en el partido con el Eibar porque hicieron muchos méritos para no perder. Que el Eibar haya sudado sangre para ganarles demuestra la igualdad de la categoría. Le tengo mucho respeto a este partido porque se da por hecho que tenemos que ganar sí o sí pero los jugadores saben que tienen que estar concentrados al 100% para ello. El Ibiza tiene un entrenador experimentadísimo y hemos de tener una exigencia máxima para ganar allí".

"Tenemos que ser más exigentes de cara portería"

Fotografía: UD Las Palmas

Desconexión contra el Racing: "Es cierto que no fue un encuentro de muchas ocasiones de gol, pero creo que hicimos las cosas bien. No llegaron las ocasiones porque en algunos momentos no tuvimos la ambición para ir a la portería contraria. Teníamos que haber sido más exigentes de cara a portería. No puede volver a pasar".

No existe debate en la portería: "Desde el principio de la temporada tenía claro que había dos magníficos porteros. A Álvaro lo conocía ya del año pasado y cuando se lesionó sabía que podía contar con Álex. Juegue quien juegue tenemos muchas garantías".

La asociación Jonathan Viera-Alberto Moleiro: "Me atrevo a decir que van a jugar muchos partidos juntos. Cuando podamos contar con los dos al 100% van a jugar muchísimo. Viera, con el tiempo de descuento, jugó el otro día 40 minutos y lo hizo muy bien. Quizás aún no esté para jugar los 90. Al final como entrenador tengo que tener un plan A y un plan B, viendo qué puede pasar en función de los jugadores que tengo".

Altas y bajas para el desplazamiento a Ibiza: "Puedo decir que seguro que Vitolo no va a estar. Marvin espero que lo podamos meter en la convocatoria y en principio no vamos a tener ninguna baja más".

El regreso de Kirian Rodríguez: "Ahora hablará con los medios, solo puedo decir que estamos muy contentos. Sobre cuándo voy a poder contar con él la verdad que no lo sé, su vuelta lo marcará el día a día".