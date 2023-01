Marc Cardona: "No me preocupa la competencia con mis compañeros"

Turno para Marc Cardona en sala de prensa. El delantero leridano, que está realizando una de sus mejores temporadas desde que es jugador profesional, fue el protagonista de este miércoles en la particular ronda de preguntas ante los medios de comunicación. El 19 de la UD Las Palmas analizó la actualidad de la escuadra amarilla y trató sobre todo su situación personal en el club, donde empezó siendo discutido y ahora es intocable en la punta de ataque.

El tropiezo contra el Racing en casa: "Hicimos buen partido en la primera parte y en la segunda lo teníamos controlado El tiro al larguero nos metió el miedo en el cuerpo y al final en una jugada aislada se te van dos puntos. Tenemos que dejar atrás el partido del otro día".

Situación personal en el club: "La verdad es que estoy muy contento. Hacía tiempo que no tenía regularidad y esa confianza en el campo. Gracias sobre todo al cuerpo técnico y a mis compañeros, creo que el ambiente que hay en el vestuario me está ayudando a mí a tener esa confianza. Da gusto venir a entrenar y eso se refleja en el campo".

La necesidad de un delantero de meter goles: "Los goles siempre van por rachas y no tengo ninguna ansiedad por marcar tantos. Yo soy delantero y me gustar marcar, pero siempre antepongo la victoria del equipo a los goles. Si no los hago yo, que los marque otro, eso será bueno para el equipo".

"Es bueno que haya competencia en el equipo"

Marc Cardona en sala de prensa | Fotografía: UD Las Palmas

Dura competencia en la punta de ataque: "No me preocupa la competencia con mis compañeros. Los tres tenemos la suficiente humildad para cuando nos toque salir y para estar en el banquillo. Al final en un equipo tiene que haber competencia. El otro día de hecho estuve jugando con Sandro, puedo jugar en todas las posiciones de arriba".

Mejor rendimiento fuera de casa que dentro: "Los números están ahí. Creo que aquí en casa los rivales se meten un poco más atrás y así es más difícil. En cambio fuera ellos van más arriba y eso nos beneficia porque tenemos más espacios. El de Ibiza será un partido complicado como todos. Están en una situación difícil y eso los hace más peligrosos".

El posible regreso de Kirian: "Es una alegría para todos. Lleva siendo uno de nosotros desde el primer día, siempre ha sido un jugador más. Estamos encantados de que pueda volver".