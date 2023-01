Imanol Alguacil: "Hemos sufrido, pero hemos tenido momentos de brillantez"

La Real Sociedad y el Real Madrid brindaron un gran partido de fútbol a pesar del resultado de empate a cero. A pesar del resultado el partido fue de lo más entretenido para el espectador, con ocasiones para ambos equipos y mucha fluidez en el juego.

La importancia del punto

Imanol le daba la importancia que se merece a un punto en un estadio tan difícil, y más teniendo en cuenta las circunstancias: "Es un punto que casi sabe como una victoria, pero conseguir un punto aquí, tal y como hemos venido, tiene un gran mérito, creo que hemos hecho un gran partido, ha habido momentos en los que hemos sufrido, pero otros brillantes, con nuestras ocasiones". A parte de destacar el juego del equipo también recordó las condiciones que tenía el equipo: "Veníamos con muchas bajas y algunos muy tocados, para enfrentarnos a un equipo como el Real Madrid, pero creo que hemos competido muy bien y me voy contento y orgulloso".

Las bajas no son excusa

A pesar de recordar que había muchos jugadores tocados, recalcó que no es excusa y que hay que trabajar y exigirse igual: "Cero excusas, no importan las bajas, el cansancio, las lesiones... Lo que hay que hacer es trabajar y seguir sumando". Luego destacó la primera vuelta del equipo: "Tengo que felicitar a los jugadores porque su primera vuelta es para quitarse el sombrero. Me parece una autentica locura lo que ha hecho este equipo en Liga, Europa League y Copa. Esperemos que dure hasta final de temporada".

Alguacil en el partido ante el Real Madrid/Fuente: @RealSociedad

Gran partido de Kubo

Sobre Kubo: "Muy bueno, fenomenal, como el resto del equipo, y eso que no está al 100%. Lleva tres semanas sin poder entrenar, tan sólo compite. Es una pena, porque ha estado muy cerquita de marcar y también ha trabajado mucho sin balón. Estoy muy contento con su primera vuelta, vamos a ver si se recupera del cuádriceps, que tiene tocado, y podemos ver una gran versión suya", destacó.

Mala pinta la lesión de Aritz

Imanol también habló sobre la lesión de Aritz, que no tiene muy buena pinta: "Es un esguince, esperemos que no sea la famosa sindesmosis, porque los tres que tienen esguince tiene lo mismo", explicó.