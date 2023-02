Un Madrid sin refuerzos

Cuando uno mira la plantilla del Real Madrid, no se puede imaginar que este sea un equipo que no ha recurrido al mercado de invierno. Un mercado especial por varias circunstancias, como que se haya producido apenas un mes después del mundial, lo que ha dejado que los directores deportivos de muchos grandes clubes hayan tenido mil ojos en las jóvenes promesas del futuro.

Además, ha sido un mercado bastante movido, con clubes como el Chelsea gastándose más de trescientos millones, o con un Manchester City que ha perdido a una pieza fundamental como es Cancelo en su engranaje.

Son estos los motivos por los que muchos aficionados no entienden que el Real Madrid ni siquiera haya especulado con hacer ningún fichaje, y es que su plantilla no está cerrada ni muchísimo menos, sino que demuestra unas carencias que ya se tenían en verano y que ningún dirigente parece decidido a resolver.

Lo primero es el lateral izquierdo, y es que a pesar de que hayan fichado a Fran García para verano, la realidad es que la baja de Mendy va a obligar a Ancelotti a realizar muchos inventos, tanto con Alaba como con Nacho en esa posición. El austriaco ya ha dicho que no le gusta jugar ahí, y el español es el parche salvavidas que va a terminar otra temporada más jugando en las cuatro posiciones de la defensa.

Porque la banda derecha todavía no está nada resuelta, con un Carvajal asediado por las lesiones y un Lucas Vázquez al que se le trata como lateral, pero que sigue siendo un extremo reconvertido. Dos jugadores que no están para el día a día, y que se suman a un Odriozola cuya presencia esta temporada en Chamartín está siendo absolutamente testimonial.

El ataque, sin pólvora

Mención aparte merece el ataque de los blancos, y es que no se ha fichado a ninguno a pesar de ser un equipo que no tiene absolutamente nada para salir desde el banquillo y revolucionar el encuentro. El único que podría considerarse como tal es Rodrygo, y en muchas ocasiones tiene que jugar como titular, lo que obliga a Ancelotti a buscarse la vida cada vez que alguien tiene que revolucionar el encuentro.

No hay suplente para Benzema, ni para Vinícius. No queda ni rastro de alguna posible ambición de doblar posiciones, porque no hay casi ninguna doblada en este Real Madrid. Únicamente la de Kroos y Modric, y quizá más por el empuje de Ceballos que por fichajes de los últimos años.

Por tanto, Florentino Pérez y el Real Madrid han desaprovechado una ocasión clarísima de mejorar una plantilla que necesita un lavado de cara, que ha demostrado muchísimas carencias y que termina el mercado invernal siendo un poquito peor que como lo empezó.