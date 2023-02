Previa Real Madrid vs Valencia: sin margen de error

El Real Madrid se medirá ante el Valencia en búsqueda de reencontrarse con el camino de la victoria y sumar puntos para no alejarse del líder en LaLiga. En un partido aplazado debido a la Supercopa de España, ambas escuadras llegan obligadas a ganar en busca de cumplir con sus objetivos.

Por un lado el cuadro merengue tiene la necesidad de sumar de a tres si quiere seguir en la lucha directa por el liderato, mientras que los valencianistas deben ganar para no seguir acercándose a la zona de descenso.

Mes maratónico

El Real Madrid comienza un mes cargado recuperando la fecha correspondiente a la jornada 17 ante un Valencia 'herido', luego de la destitución de Gattuso en el banquillo 'ché'.

Los blancos llegan luego de ofrecer uno de los mejores partidos de la temporada ante la Real Sociedad, pese a terminar empatados a ceros, resultado que provocó que se ubique con cinco puntos menos que el líder de la competencia, el Barcelona.

La reposición de la jornada 17 es el inicio para uno de los meses más cargados y complejos que afrontará el cuadro merengue, con competencias como el Mundial de Clubes, Liga y Champions League en su calendario, por lo que el encuentro ante el Valencia supone la oportunidad de empezar con el pie derecho el mes de febrero.

Regresan

Las buenas noticias para Ancelotti ya han comenzado luego de que Tchouaméni y Carvajal se volvieran a entrenar con el resto del grupo en Valdebebas este martes.

El francés y el español entraron a la lista de convocados para enfrentar al Valencia, y pese a que no se sabe si tendrán un espacio en el once titular, ya son una opción para que Ancelotti tire de la mano durante el encuentro.

Gattuso 'out', Voro 'in'

El rival de los blancos es el Valencia, conjunto que recién despidió a Genaro Gattuso luego de solo conseguir un punto de 12 posibles luego del Mundial y luego de quedar eliminados en la Supercopa de España y Copa del Rey.

El conjunto 'che' no vive su mejor momento, y han tenido que recurrir a un viejo conocido como Salvador González Marco, más conocido como Voro para llevar las riendas de un equipo que marca decimocuarto en la clasificación general y a un solo punto de la zona de descenso.

El Valencia tendrá que afrontar a su rival con las bajas de Justin Kluivert, Nico González, Thierry Correia y Jaume Doménech, y con la dinámica de solo haber conseguido una victoria en lo que va del año ante el Sporting Gijon por la Copa del Rey.

Cara a cara

La última vez que estos equipos se vieron las caras fue el mes pasado por la Supercopa de España, un encuentro que terminó ganando el Real Madrid en la tanda de penaltis, luego de empatar por la mínima en 120 minutos.

Sin embargo, esa victoria no es la única que dictamina la balanza blanca a favor del equipo de la capital española, puesto que no han perdido en sus últimos 14 partidos como local ante el Valencia en LaLiga.

Los 'ché' no ganan en el Santiago Bernabéu desde 2008, cuando Koeman estaba a cargo del equipo valencianista. Mientras que Carlo Ancelotti, no ha perdido ninguno de sus tres encuentros como local en LaLiga ante el Valencia.

Declaraciones Ancelotti

Previó al partido, el entrenador italiano habló para los medios de comunicación y aseguró que su equipo ha recuperado el estado físico que les permite jugar con más intensidad: "En este momento tenemos mucha confianza de pelearemos hasta el final. Hemos tenido una mejoría, podemos pelear todo, sin duda. Ahora viene lo bueno para nosotros".

Además habló sobre el mercado de fichajes: "No fuimos porque no lo necesitamos. Si haces una buena planificación no necesitas entrar en el mercado. Si entras, a veces significa que ha pasado algo. Pensamos que no era necesario".

Convocatoria

Arbitraje

Las acciones serán dirigidas por Javier Alberola Rojas, mientras que en el VAR estará al mando David Medié Jiménez.

Posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Nacho, Militao, Rüdiger, Camavinga; Valverde, Modric, Ceballos; Rodrygo, Vinícius y Benzema.

Valencia: Mamardashvili; Foulquier, Diakhaby, Paulista o Cömert, Gayà; Guillamón, Almeida, Musah; Lato, Lino y Cavani.