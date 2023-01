Ancelotti: "Tenemos ganas de volver con nuestra afición y más en un derbi"

Carlo Ancelotti compareció en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid el día previo al encuentro contra el Atlético de Madrid, correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey. El técnico se mostró ilusionado por volver a disputar un partido en el Santiago Bernabéu dos meses después. "Es un derbi y como todos hay que prepararlo de manera especial contra un equipo fuerte. Tenemos ganas de volver con nuestra afición y más en un derbi", declaró.

Sobre el Atleti

Sobre el hecho de que el partido sea un derbi, el italiano aseguró que se trata de un partido "que no es normal, es especial". Además, valoró la mejora del equipo de Simeone: "Siempre cuesta mucho ganar al Atlético. Está mejorando, lo hizo muy bien en el último partido y va a ser entretenido. Tenemos que meter el mejor equipo posible y es lo que intentaré hacer", dijo.

Sobre Nacho

El canterano madridista cuajó un gran encuentro frente al Athletic Club de Bilbao como lateral derecho y Ancelotti confirmó que así seguirá en el derbi. "Me gusta en todas las posiciones y siempre cumple. Es tan inteligente que es un pesimista que puede cumplir en todas las posiciones defensivas. A él le gusta más como central y por eso lo tengo en cuenta y mañana será lateral", comentó entre risas.

Sobre Kroos y Modric

Los veteranos centrocampistas están en boca de todos. Unido a las especulaciones sobre sus respectivas renovaciones, se une el aumento de rendimiento de jugadores como Camavinga o Ceballos, que amenazan directamente a su minutaje. Sin embargo, Carlo es consciente de su valor. "Pueden jugar juntos. Aportan, han aportado y aportarán mucho, no tengo ninguna duda. Son determinantes y seguirán siéndolo. Son profesionales y entienden lo que significa esta entidad y la calidad de esta plantilla. No necesito explicarles por qué no jugarían porque lo entienden muy bien. Es un momento de transición de esta plantilla y todos lo tienen que entender", explicó.

Sobre Valverde

El halcón no ha llegado en su mejor forma desde el Mundial. Al uruguayo le está costando retomar el excelso momento de forma que atravesó en la primera parte de la temporada, aunque Ancelotti se muestra tranquilo en este aspecto. "Está progresando y aportando al equipo. Llega del Mundial y hemos de ser pacientes. A Valverde no le pedimos marcar goles sino aportar ofensiva y defensivamente. Lo está haciendo y cuando llegue a su mejor nivel volverá a marcar", recalcó.

📋✅ ¡Nuestros convocados para el partido 🆚 Atlético de Madrid! #CopaDelRey pic.twitter.com/FIhXLv6iRn — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 25, 2023

Sobre las bajas del equipo

Ancelotti también anunció en sala de prensa las bajas del equipo para este partido, aunque habrá una vuelta importante para la plantilla. "Alaba está disponible, pero a Tchouameni aún le faltan entrenamientos con el equipo y no está disponible, al igual que Hazard. Carvajal y Lucas Vázquez tampoco estarán", confirmó.

Sobre los rumores con Fran García

En las últimas horas se han disparado los rumores sobre el interés del Bayer Leverkusen por hacerse inminentemente con los servicios del lateral del Rayo Vallecano Fran García. El jugador, canterano madridista y sobre el que el club posee el 50% de los derechos, ha manifestado en varias ocasiones su deseo por volver a vestir la camiseta blanca y el Real Madrid podría estar sopesando su vuelta para la próxima temporada. Sin embargo, no parece que el conjunto blanco vaya a hacer ningún movimiento en este mercado invernal. "La plantilla está cerrada hasta junio. Es un canterano al que estamos evaluando y tomaremos decisiones a final de la temporada", finalizó Ancelotti.