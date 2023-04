Xavi: "Es una noche difícil de digerir"

El Fútbol Club Barcelona caía ante el Real Madrid por cero goles a cuatro en una derrota que dejaba a los azulgranas fuera de la Copa del Rey. El encuentro correspondía a la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey donde el Barça llegaba con una ventaja de 1-0, a la que el Madrid lograría darle la vuelta goleando en el Camp Nou a su eterno rival.

El análisis de Xavi de una noche muy dura

El técnico del Barça trataba de analizar lo sucedido en la rueda de prensa posterior al partido: "Es una noche difícil de digerir y que nos duele a todos como culés. Tenemos que aprender a competir mejor. Tenemos LaLiga y hay que seguir, toca reaccionar. Hemos competido mucho mejor de lo que dice el resultado, es abultado", afirmaba Xavi, que también alababa el trabajo de su rival: "Es un gran equipo y hoy lo demuestran. A la que perdonas al Madrid pasan estas cosas".

Entrando de lleno en aspectos del partido, el entrenador culé analizaba los detalles del partido: "En la primera parte estuvimos muy bien, pero en una transición el Madrid aprovechó para el 0-1, pero fue el 0-2 el que nos mató. Es una pena, hay que ser autocrítico y ha sido una mala segunda parte. Hay detalles que hemos de saber competir mejor. El equipo lo ha dado todo. Hemos hecho una gran primera parte, pero así es el fútbol", explicaba el míster.

Por otro lado, el técnico de Terrassa comentaba hasta que punto puede afectar emocionalmente al equipo y las posibles consecuencias: "No es mi peor noche, He vivido peores. No hay que olvidar de dónde venimos. No me da miedo que nos marque. Ya a pensar en el Girona, ahora, a por LaLiga", respondía contundente Xavi dejando claro los siguientes objetivos del equipo.