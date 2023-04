Antonio Pintus, el jugador número 12

A la hora de analizar lo que han sido los últimos logros del Real Madrid, mucho se habla, y con razón, tanto de jugadores como del entrenador, piezas claves obviamente de esos triunfos. Pero queda una pata más en una silla que ya ha demostrado que se desmorona sin su presencia: Antonio Pintus, el preparador físico del club.

El italiano llegó al Real Madrid junto a Zinedine Zidane, en 2016, y fue fundamental para ese ‘Merengue’ que ganó dos UEFA Champions League hasta 2018, hasta que el francés dejó de ser el entrenador y Pintus se marchó al Inter de Antonio Conte. Cuando regresó ‘Zizou’, reclutó a Gregory Dupont, preparador físico de la Francia campeona del mundo en Rusia 2018, pero dos temporadas plagadas de lesiones fueron motivo suficiente para levantar el móvil y buscar a Pintus nuevamente.

Se formó la dupla italiana, con Carlo Ancelotti en el banquillo y Antonio Pintus en la preparación. Los resultados fueron inmediatos, con el doblete de UEFA Champions League y LaLiga en su primer año juntos, y vaya qué torneo europeo el del Real Madrid, con las históricas remontadas en la segunda mitad, donde se veía la mano de Pintus en el físico de unos futbolistas que siempre parecían tener un poco más de oxígeno en el tanque que sus rivales.

El método Pintus

La estrategia del oriundo de Turín se basa en una buena planificación a lo largo de la temporada, incluso calculando los períodos de recuperación y bajones físicos en el año. Por ejemplo, se calcula que el Madrid siempre inicia fuerte desde agosto hasta octubre, donde tiene el primer bajón de la campaña y luego remonta hasta diciembre, volviendo a caer en enero.

Justamente, es ahí donde se forja la clave del éxito para Pintus, ya que es en enero donde se espera el segundo rendimiento bajo para llevar la energía al tope hacia el sprint final de la temporada, donde siempre se definen los torneos. Esa fue la estrategia el año pasado y allí fue donde el Madrid sacó esas grandes ventajas físicas en la UEFA Champions League.

Entre otras cosas, también se pueden observar trabajos como el de pretemporada, cuando se vio a los futbolistas entrenando con máscaras que regulaban el oxígeno y permitían calcular específicamente tanto su condición física como su metabolismo, pudiendo así preparar un ejercicio y dieta apropiada para cada jugador.

No por nada el Madrid juega con varios futbolistas que ya superan los 30 años y siguen mostrando un rendimiento a la par de sus compañeros más jóvenes, como son Modric, Kroos, especialmente Benzema en las rectas finales. Obviamente, no está exento de aquellos casos que ya parecen o parecían no tener solución, como Gareth Bale y sus constantes lesiones y desidia a la hora de entrenar, o ahora Eden Hazard y un estado físico que ha conocido tiempos mejores.

El jugador número 12

Con todo esto, es por lo que Pintus se ha convertido en otra de las piezas claves para el éxito del Real Madrid. Luego quedará que Ancelotti prepare una estrategia adecuada, que portero y defensores eviten los goles en contra y que mediocampo y delanteros generen las ocasiones para ganar los partidos, pero todos tienen durante la semana el mismo trabajo físico que busca llevar al ‘Merengue’ a seguir escribiendo con tinta de gloria las páginas de su historia.