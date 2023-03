Ahora o nunca

Todo o nada. El Real Madrid se juega toda la temporada en cuatro semanas. Cuatro semanas que pueden determinar si la campaña es un fracaso o un éxito como ya fuese el año pasado, en el que el conjunto de Ancelotti hizo un doblete histórico ganando LaLiga y Copa de Europa. Con la liga casi descartada, los merengues tienen por delante la posibilidad de hacerse con Copa del Rey y UEFA Champions League y así coronar una campaña en la que ha habido bastantes altibajos.

Liga prácticamente imposible

En LaLiga Santander, los blancos tienen muy pocas posibilidades de hacerse con el título. Tras el último partido antes del parón de selecciones, en el que los de Ancelotti cayeron por 2-1 en el contra el FC Barcelona, los blaugrana se encuentran a doce puntos con solo doce jornadas por delante.

Solo un milagro podría hacer que los merengues se hiciesen con el trofeo ante un rival que casi no ha fallado en lo que va de competición doméstica. Sin embargo, los partidos no cesan y, en este mes, al Madrid le esperan rivales durísimos que se están jugando la vida tanto en la parte alta como en la parte baja de la clasificación, por lo que no puede dormirse.

Este mes, el Estadio Santiago Bernabéu acogerá los encuentros contra el Real Valladolid, este domingo 2 de abril, Villarreal, el sábado 8, Celta de Vigo y UD Almería, ambos con fechas todavía por confirmar. En cuanto a los choques fuera de casa, al conjunto de Ancelotti le esperan dos viajes, uno a Cádiz y otro a Girona, ambos equipos con mucho que jugarse todavía.

Complicaciones en Copa

En la competición del K.O., los blancos están a dos partidos de hacerse con un título que no levantan desde la temporada 13/14. El problema está en que para pasar a la final los madridistas primero tienen que remontar un 0-1 al Barcelona de Xavi en el Camp Nou, algo que se antoja complejo, sobre todo teniendo en cuenta los precedentes de esta misma temporada, en los que los culés se han impuesto la mayoría de veces. El partido, que tendrá lugar el miércoles 5, marcará la campaña de unos y otros. Los merengues, que están con muchas ganas de ganar el trofeo después de tantos años, lo darán todo por pasar a la gran final que se disputará en el Estadio de La Cartuja de Sevilla el 6 de mayo.

¿Repetir en Europa?

Pero si hay algo que genera ilusión dentro de club y afición es la Liga de Campeones, la competición preferida del conjunto madridista, que busca revalidar el título, algo que solo ha hecho el propio Real Madrid. Los blancos pueden plantarse en las semifinales del torneo por tercer año consecutivo, pero antes deberán medirse al Chelsea FC, con el que ya se ha enfrentado en las dos anteriores ediciones, cayendo en una ocasión y pasando de ronda en la otra.

La ida se disputará en el Santiago Bernabéu el miércoles 12 de abril, pero todo se decidirá en la vuelta en Stamford Bridge, que será el martes 18 de abril. Si los españoles consiguen avanzar de ronda solo les quedarán 3 partidos para hacerse con la copa, las semifinales contra el Manchester City de Pep Guardiola o el Bayern Múnich de Thomas Tuchel, recientemente nombrado entrenador del conjunto bávaro tras la salida de Julian Nagelsmann, y la gran final del 10 de junio en Estambul.

No cabe duda de que abril será un mes decisivo para el futuro del equipo madridista, que tiene todavía que resolver el tema del entrenador, las renovaciones y los fichajes para la siguiente temporada, asuntos que podrían variar según el resultado al término de esta.