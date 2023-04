Girona FC - Real Madrid: puntuaciones de los blancos en la 31ª jornada de LaLiga Santander

El Real Madrid se ha caído hoy con todo el equipo en Montilivi ante un Girona que ha sido capaz de no solo vencer sino golear al vigente campeón de LaLiga Santander y la Champions League. Un póker de Taty Castellanos ha silenciado a los aficionados blancos desplazados hacia la localidad catalana, que han visto en primera fila el ‘’espectáculo’’ defensivo de los blancos.

La fragilidad defensiva de los merengues acompañada con la falta de ideas en ataque han sido un cóctel perfecto para desenganchar al Real Madrid de la persecución al FC Barcelona, que a falta de jugar mañana, ya se relame tras el batacazo vikingo.

Puntuaciones 1x1 del Real Madrid

Criterios de evaluación: 0-3, Muy mal / 4-5, Mal / 6-7, Bien / 8-10 Muy bien

Andriy Lunin: 3, falta de garantías

Posiblemente ha sido el peor partido del portero ucraniano con la elástica blanca. Dicho queda que el guardameta tampoco pudo hacer mucho en gran parte de los goles, pero la poca seguridad que trasmitió con los pies y la ausencia de intervenciones claves han dejado claro su bajo rendimiento y la ‘’Courtois-dependencia.’’

Daniel Carvajal: 5, justito

El lateral no pudo ofrecer un mayor rendimiento que la tónica general de la defensa. El natural de Leganés fue el que mejor estuvo en la zaga pero su actuación tampoco fue de exquisita calidad.

Eder Militão: 3, flojo y blando

Es poco natural ver al central brasileño fallón y flojo en la disputa por el balón, pero hoy Militao ha cuajado uno de sus peores partidos en toda la temporada. Su marca, Castellanos, ha aprovechado todos sus errores y ha anotado un póker de goles en los que se puede considerar que hasta tres de ellos podrían haber sido evitados con una mejor intervención del zaguero madridista.

Antonio Rüdiger: 4, más de lo mismo

El alemán no mejoró significativamente la actuación de su compañero Militão. No estuvo preciso para corregir los errores del brasileño y se vio rápidamente sobrepasado con los ataques del cuadro geronés.

Nacho Fernández: 5, desacertado

Nacho realizó una actuación parecida a la de Carvajal. No cometió ningún error grave pues el poco trabajo que hizo, lo hizo bien. De todas maneras, una actuación bastante mejorable del que hoy actuaría como lateral izquierdo.

Luka Modrić: 6, solo en el mediocampo

El balón de oro no se encontraba hoy en su salsa y a pesar de intentarlo todo, no fue suficiente para que al croata le saliesen bien las cosas. La salida de balón y la distribución de juego no fueron malas, pero la falta de enlaces le hizo sentirse incómodo y perdido en el medio del campo.

Luka Modric con el balón | Foto: Realmadrid.com

Toni Kroos: 6, invisible

La dupla Kroos-Modrić sigue sin dar resultados, y una vez más el alemán completa un partido bastante pobre que deja mucho que desear de un jugador con su calidad. El atérmico Kroos no consiguió enlazar con un punta ante la falta de Karim Benzema.

Federico Valverde: 6, impotente

El medio del campo en general estuvo en un rendimiento bastante similar. El Pajarito se atrevió en la primera parte con varios disparos desde fuera del área de castigo, pero no consiguieron encontrar portería. No pudo mejorar la actuación de sus camaradas en el centro del campo.

Marco Asensio: 6, desaparecido

Marco Asensio ha estado completamente desaparecido en el encuentro. Después de colgar el centro a Vinicius para que este pusiese el 2-1, el proveniente de Mallorca ha pasado completamente desapercibido sobre el terreno de juego.

Rodrygo Goes: 5, fuera de posición

Rodrygo de falso nueve es definitivamente una mala idea. La ausencia de Benzema condicionó mucho al conjunto merengue, pues el brasileño no supo suplir su puesto y esa posición que Karim solía adoptar se vio hoy vacía ante la incapacidad de Rodrygo de encontrar puerta.

Vinicius Jr: 8, de nuevo el mejor

El extremo brasileño de nuevo demuestra su calidad, siendo el mejor del equipo con otra actuación brillante en lo que respecta a ámbito deportivo. El primer gol es obra suya con un buen cabezazo a centro de Asensio, y en el segundo dribla muy bien a la defensa gerundense para dejar un pase atrás y que Lucas Vázquez pusiese el segundo. Obviando su magnífica actuación futbolística, de nuevo vuelve a dejarse llevar por las provocaciones de la grada y los jugadores y nos deja gestos antideportivos, como su imagen limpiándose el escudo de campeón del Mundial de Clubes en signo de desprecio hacia la grada.

BANQUILLO

Eduardo Camavinga: 6, ligera mejoría

El francés entró en sustitución del desacertado Nacho y mejoró la situación en el carril izquierdo. Se intentó hacer presente participando activamente, pero el cuarto gol cayó como un jarro de agua fría y terminó de hundir al Real Madrid, haciendo inservibles los esfuerzos de Camavinga.

Lucas Vázquez: 7, certero

El de Curtis fue el anotador del segundo gol e intentó subir los ánimos del equipo con diversas internadas en los cortos diez minutos que pudo jugar. Estuvo poco tiempo en el terreno de juego pero hizo una mayor aportación que el sustituido Carvajal.

Tchouaméni y Mariano, NC

La actuación de ambos en el corto tiempo que jugaron pasó tan desapercibida y tuvo tan poca relevancia en el transcurso del encuentro que es imposible hacer una valoración objetiva del rendimiento de ambos en el campo.