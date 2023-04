El Madrid se topa con Taty Castellanos

Eran las siete y media de la tarde, y el Estadio Municipal de Montilivi acogía el segundo partido correspondiente a la Jornada 31 entre el Girona y el Real Madrid CF. Partido importante para acercar a los blancos a ese primer puesto ocupado por el Barcelona e importante para el Girona para escalar puestos en la clasificación y mantener la permanencia en Primera División.

El conjunto gironins y merengue se volvían a ver las caras en competición oficial. La última vez fue en la Jornada 12. Partido que se disputó el domingo 30 de octubre, en el Santiago Bernabéu. Se produjo reparto de puntos y expulsión, en el minuto 90, de Toni Kroos.

El conjunto gerundense, que enlazaba cuatro jornadas sin perder, buscó reengancharse al camino de la victoria después de su última derrota en Valladolid. Los de Míchel trataron de afianzar la permanencia en Primera División. Enfrente, un Real Madrid de dulce tras su error contra el Villarreal. Desde entonces, han triunfado en una eliminatoria de cuartos de final de Champions League y dos encuentros de LaLiga. Todo en un intenso momento de la temporada. Partidos en 3 competiciones diferentes: Liga, Champions League y Copa del Rey, en un nivel desconcertante, y recogido en un calendario infernal.

Enorme gesto de los jugadores del Girona

El Girona salió, antes de empezar el partido, con unas camisetas en homenaje a Toni Villa. El futbolista del Girona sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior y del ligamento colateral externo de la rodilla derecha. Le espera una baja de 8-9 meses para recuperarse al 100%.

El esférico empezó a rodar en Montilivi por parte del conjunto blanco que salió con el hambre de llevarse la victoria. Ambos equipos salieron con las ganas de conseguir un gol tempranero en un gran nivel ofensivo. El Madrid quería la gloria desde el primer minuto, pero ellos mismos se envenenaron.

El conjunto liderado por Carlo Ancelotti monopolizó el juego desde que pisaron el verde gironins. Pases, toques y espectáculo. Esta suma hizo que Rodrygo diera el primer susto a los locales ni llegado el minuto 1. Gran combinación de los blancos que finalizó Modric con un centro a ras de suelo. La puso Rodrygo de tacón, pero Juanpe lo desvió lo justo para que no entrara en portería.

Lío tras lío

El Madrid hizo varias intentonas, en los primeros 10 minutos, con Nacho y Fede Valverde de protagonistas que se quedaron en nada. Minuto 11, y el Girona daba la sorpresa. Avisaba y llegaba el Real Madrid, pero golpeó primero el Girona.

Dejada de Iván Martín de espaldas, viendo la llegada de Miguel Gutiérrez. El lateral zurdo puso el centro perfecto para unir con el cabezazo del Taty Castellanos. Montilivi se vino abajo.

Així l’hem celebrat a la grada… pic.twitter.com/Idzwe3dkJL — Girona FC (@GironaFC) April 25, 2023

Poco después, en pleno duelo Castellanos-Vinicius, Iglesias Villanueva tuvo que pedir calma. Tuvo que mediar el colegiado, en un ambiente caldeado, y al que se sumó Santi Bueno para recriminar también al delantero brasileño.

Fue el partido de Taty, sin lugar a duda. Minuto 23 y el futbolista argentino ponía el 2-0 para los suyos. Balón largo en el que Castellanos ganó la carrera a Militao. Finalizó la jugada con un disparo en el mano a mano con Lunin. Se desató la locura en Montilivi.

Error tras error

El Madrid lo intentaba, pero los errores defensivos se sucedían por sí solos. Una defensa inexistente en el conjunto blanco convirtiéndose, incluso, de los peores partidos en lo defensivo para los de Concha Espina. No fue la tarde de Eder Militao. Sus errores fueron muy básicos para un central que venía de estar posicionado en lo más alto.

Poco después, en el 33’, Vinicius Jr recortó distancias. Buen envío de Asensio en el segundo palo, encontrando el cabezazo de Vinicius, que batió a Gazzaniga. El Real Madrid pensó que podría haber resucitado en Montilivi, pero no sabían lo que se les venía encima.

El descanso llegó a Girona con un 2 a 1 en el marcador. Primeros 45 minutos de locura que pasarán a la historia del club dirigido por Míchel. El Madrid dominaba, amenazaba y llegaba, pero eran incapaces de meter el esférico entre los palos de Gazzaniga.

Enorme Taty Castellanos

Nada más poner el balón a rodar en Montilivi, Taty volvía hacer de las suyas. Iván Martín puso el balón en el centro del área y ahí estuvo el argentino para volver a poner el balón al fondo de la portería de Lunin.

El Girona con un 3-1 no paró el ansia de meter goles. Minuto 61 y Taty puso su póker y el broche al partido. Balón que centraba, balón que metía en portería. Nadie se lo creía, pero el argentino lo hizo. Montilivi gritaba de alegría en un encuentro sold-out desde hacía días. No se lo creían los aficionados gironins y mucho menos Carlo Ancelotti desde el banquillo.

TCelebración Taty Castellanos|| Twitter @GironaFC

Los cambios de Ancelotti no surtieron mucho efecto

Minuto 84 y Lucas Vázquez puso el resultado final. Jugadón de Vinicius que se marcho de Santi Bueno y que regaló el gol a Lucas. El gallego solo tuvo que empujar el esférico al fondo de la portería. 4 a 2 para el Girona.

Se añadieron 3 minutos en Girona que no dieron para nada. El Madrid estuvo fuera del partido, y Vinicius no mantuvo las formas en ningún momento. Podría haber terminado expulsado tras un empujón sin sentido a Santi bueno. La afición del Girona no quiso a Vinicius ni Vinicius a la afición local. El Madrid acabó con Mariano de nueve, algo inaudito.

Los blancos se quedan con poquísimas opciones de disputarle LaLiga al FC Barcelona. Y no sólo eso, el Atlético de Madrid a 5 puntos. Suficientes para robarles ya mismo el segundo puesto. La fiesta no es sólo en Montilivi, sino también en La Masía y en el Metropolitano.

Vinicius y Marco Asensio|| Twitter @realmadrid

Ficha técnica

Cambios Girona: Valery Fernández (71', Viktor Tsygankov), Cristhian Stuani (71', Valentín Castellanos) Reinier (88', Rodrigo Riquelme), Javi Hernández (88', Miguel Gutiérrez) y Ricard Artero (91', Iván Martín)

Cambios Real Madrid: Eduardo Camavinga (51', Nacho), Tchouaméni (62', Luka Modric), Mariano Díaz (78', Rodrygo)y Lucas Vázquez (78', Dani Carvajal)

Goles: 1-0, 11': Valentín Castellano, 2-0, 23': Valentín Castellano, 2-1, 33': Vinicius Junior, 3-1, 45': Valentín Castellano, 4-1, 61': Valentín Castellano, 4-2, 84': Lucas Vázquez

Tarjetas: Javier Iglesias Villanueva (árbitro) y José Luis González González, Diego Barbero Sevilla (VAR)

Vinicius Junior (36',Amarilla) Arnau Martinez (42',Amarilla) y Eder Militao (64',Amarilla)

Incidencias: partido correspondiente a la Jornada 31 de LaLiga. Disputado en el Estadio Municipal de Montilivi