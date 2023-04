Paco López: "Tenemos que demostrar lo que somos"

El entrenador del Granada CF, Paco López, ha comparecido ante los medios de comunicación este viernes en la previa al decisivo encuentro ante la SD Eibar, que se celebrará este próximo sábado en el feudo nazarí a las 18:30 horas. Tras llagar del encuentro ante el Racing "jodidísimos", el míster del equipo rojiblanco ha asegurado que tienen una "mentalidad ganadora y de superviviente", por lo que lo afrontan "como un reto". "Tenemos que demostrar lo que somos. La idea tiene que ser de levantarnos y revertir la situación", ha asegurado.

Enfrente un rival duro de roer. "El Eibar es uno de los equipos favoritos a ascender. En las últimas quince jornadas, doce estuvo en ascenso directo. Siguen manteniendo el mismo bloque y base que la temporada pasada. Tiene diferentes registros, una salida de balón clara, aunque también explota los espacios a las espaldas. Tienen jugadores de buen pie, con pegada, muy verticales. Es uno de los equipos más completos de esta liga. El partido te invita a equivocarte poco. Arriba hacen mucho daño", ha desgranado el entrenador sobre el choque y el cuadro de Ipurúa.

Mientras tanto, el plantel continúa preparándose. Paco López ha confirmado que los lesionados siguen igual, pero hay varias excepciones: "Torrente y Ricard siguen recuperándose. Cabaco ha entrenado con normalidad, aunque lleva mucho tiempo fuera. Meseguer está sancionado. Melendo y Weissman fueron ausencias en el entreno de este jueves por motivos personales. Mañana si no pasa nada, Melendo volverá. Weissman marchó a Israel, pero volverá también mañana".

Un nombre propio fue el de Melendo, quien parece que está muy bien físicamente esta semana. "Lo he visto muy bien. Me dijo que hacía semanas que no se encontraba como esta a nivel físico. Lo vi contento, ya que arrastraba muchas molestias", ha expresado el entrenador del equipo granadino.

Pese a que no se cosechara un gran encuentro la jornada pasada, el cuadro "insiste en cosas que hay que mejorar", aunque "los duelos fuera de casa nos están llevando a cosas diferentes que a los de casa", tratando de mejorar, aunque siempre surgen "miles de dificultades".

Se le acabaron al míster los calificativos para hablar de la afición rojiblanca. "Más no se puede apoyar. A nosotros, evidentemente, nos da mucha energía y responsabilidad. Somos profesionales y tenemos que saber llevar esa presión. Tenemos mucha gente detrás. Vamos a darlo todo por ellos desde la inteligencia. Este equipo no se va a rendir nunca", ha comentado al respecto.