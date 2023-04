Racing - Granada CF: puntuaciones del Granada CF, jornada 37 de LaLiga Smartbank

El Granada CF volvió a desaprovechar otra oportunidad para poder dar un golpe en la mesa y escalar hasta el puesto más alto de la tabla tras perder en la tarde de este domingo ante el Racing de Santander (1-0).

Con un choque insulso, sin apenas capacidad ofensiva, poca creatividad y con mucha fragilidad en las áreas -en lo poco que el rival ha generado-, los de Paco López volvieron a dar una imagen bastante bochornosa a domicilio que les hace dar pasos atrás en esta recta final de temporada.

Criterio de puntuación

(0-2: Muy Mal / 3-4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7-8: Muy bien / 9-10: Excelente / S.C.: Sin Clasificar)

Raúl Fernández

6| Calma. No pudo hacer nada en el gol que encajó. Apenas tuvo trabajo, ya que la capacidad ofensiva rival tampoco era brillante. Aportó calma en los momentos de más nervios. Sigue dando seguridad.

Quini

5| Comprometido. Aguantó, y eso que en el segundo tiempo lo asediaron por su banda. El ritmo flojeó en los últimos 45 minutos. Comprometido con la causa y dando nivel.

Víctor Díaz

5| Cumplidor. Fue la sorpresa en el once al ser el tercer central. El engranaje en la defensa. Tras el tanto, sin más. Cumplió. Se marchó en el segundo tramo por unas molestias en la rodilla.

Ignasi Miquel

4| Frágil. Al igual que Rubio, poco que resaltar. No es el mismo que antes. La defensa quedó muy señalada tras tener poco trabajo y, lo que tuvo, errar en demasía. Sale señalado.

Miguel Rubio

4| Inseguro. El único central que quedó del inicio. No se mostró muy contundente, aunque aportó serenidad. Apenas tuvo mucha carga rival, pero en el gol pudo hacer más.

Carlos Neva

4| Correcto. Una vez más, cumplió atrás. Arriba intentó aportar con centros laterales que iban para remate, o esa era su idea. Al igual que el resto de compañeros, no fue su día.

Bodiger

3| Débil. Bien en la contención, pero una vez más se le mostró muy débil con la bola. Un fijo del míster, pero que no da mucho. Sacrificado por Meseguer. Una figura que no da porque no tiene.

Petrovic

4| Intermitente. Mucho peor que contra Las Palmas. No se mostró cómodo. El balón no fue un buen acompañante para él, que sufrió saliendo desde atrás.

Callejón

4| Desaparecido. Apenas dio brillo. No llegó a tener 'feeling' con Uzuni. La conexión no funcionó. Fue sustituido en el segundo tiempo para dar cosas diferentes.

Uzuni

4| Entregado. Aportó cosas, pero una vez más fuera de casa desaparece la versión 'killer'. No tuvo ocasiones de gol, aunque las buscó. Solo ante el peligro.

Puertas

3|Inofensivo. Tiene carisma y entrega, pero su poca capacidad y desparpajo lo convierten en un jugador sin nada. Mucha alma, pero no generó miedo a un rival que lo paró fácil.

Melendo

3| Irregular. No se adaptó al ritmo del partido. Entró en la segunda parte para dar algo diferente. Sin carburante. Apenas aportó creatividad. Intranscedente.

Meseguer

3| Desubicado. E Inofensivo. Sigue sin aparecer, y ya casi ni se le espera. Sancionado para el siguiente encuentro por amarillas. Un quiero y no puedo. Se le ve atascado.

Bryan Zaragoza

6| Insistente. La chispa de la ilusión. No tuvo su día. Con su energía quiso dar algo en zona contraria. No llegó a ser determinante, aunque molestó al Racing. El único que mejoró algo desde el banquillo.

Diédhiou

4| Inoperante. No dio nada diferente. Salió como un plan para poner la igualada. Antes que Weissman. No cambió nada. Un jugador que está pasando sin pena ni gloria.

Perea

3| Impreciso. Algo similar a lo de Melendo. Debía dar algo diferente, y apenas salió ante las cámaras. Falto de presencia en campo rival.

Árbitro: González Esteban

7| Apenas tuvo trabajo. Sin ocasiones prácticamente el partido. Germán simuló un penalti que el colegiado no señaló. Tranquilo.