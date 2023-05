Ancelotti: "Salimos con buenas sensaciones para el partido de vuelta"

El Santiago Bernabéu fue el escenario del juego de ida correspondiente a la semifinal de Champions League entre Real Madrid y Manchester City, quienes no pudieron pasar del empate por la mínima, con goles de Vinícius Jr. (36) y De Bruyne (67').

Ancelotti atendió a los medios de comunicación al finalizar el partido en Madrid y aseveró que se van con un buen balance: "Se pudo ganar, se merecía ganarlo, salimos con buenas sensaciones para el partido de vuelta porque el partido ha sido bien jugado".

El boleto a la gran final de Estambul se decidirá el próximo miércoles 17 de mayo en el Etihad Stadium.

El trabajo defensivo

"Nos hemos centrado en el control de los jugadores entre líneas, De Bruyne y Gündogan, ahí el trabajo fue muy bueno. Al principio tuvieron precisión y nos crearon problemas. El trabajo de Kroos, Modric y Valverde ha sido bueno".

El juego del Madrid

"Es normal que el City tenga la posesión, pero no volvernos locos porque antes o después puede llegar la oportunidad. Hemos jugado al fútbol muy bien, teniendo ocasiones y estamos contentos. Ojalá se pueda repetir en la vuelta", expresó el italiano.

Descanso entre partidos

"Creo que teniendo en cuenta que hemos jugado el sábado hemos recuperado muy bien. Ahora tenemos más tiempo para recuperar bien el partido del miércoles".

El gol del City, ¿salió el balón?

"Fue fuera. lo ha dicho la tecnología, pero parece raro que no lo hayan controlado bien. El árbitro no estaba muy atento, me ha sacado una amarilla a mí que no he jugado. No estaba atento. Creo que los jugadores de campo merecían más tarjetas", además, añadió que, el canal bEIN Sports utilizó de su tecnología para demostrar que el balón había salido en la jugada.

El partido de su equipo

"Hay que jugar como jugamos esta noche. Nos empujaron un poco, pero la estrategia fue buena, defendimos y controlamos el balón. En la segunda parte el partido fue diferente, tuvimos mucho balón y ocasiones. Estamos satisfechos", comentó.

El papel de Rudiger

"Rüdiger ha hecho un partido fantástico, destacarlo como todos. En el aspecto defensivo lo hemos hecho muy bien".

Sobre los veteranos

"Son los que manejan los tiempos del partido. En estos partidos son muy importantes en este sentido. Nos convencen de que se puede hacer las cosas bien".

El juego de Camavinga

"A veces intentamos quitarlo de la banda, porque crea problemas jugando por dentro. Es una garantía en todos los sentidos, está mejorando muy rápido".

¿Qué debe mejorar el Madrid?

"En la primera parte no hemos sido pacientes en la salida, con balón se podía hacer mucho mejor. Lo hicimos en la segunda parte, podíamos encontrar los espacios como hicimos tras el descanso", concluyó en rueda de prensa.