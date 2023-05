José Bordalás: "Puntuar en el Bernabéu siempre es un buen resultado"

El Getafe visita en esta jornada 34 de LaLiga Santander al Real Madrid en el Santiago Bernabeú. El cuadro azulón tiene una final por delante y tendrá que ir a sacar algo positivo del territorio merengue. Además, tiene que aprovechar que el conjunto de Ancelotti viene de jugar ante el Manchester City entre semana por las Semifinales de la Champions League. El entrenador del Getafe, José Bordalás, compareció en rueda de prensa previo a este enfrentamiento crucial para las aspiraciones del cuadro madrileño en la máxima categoría del fútbol español.

Declaraciones

Primeramente, el míster del conjunto azulón confía en su equipo para disputar este encuentro en un territorio complicado donde no ganan desde la temporada 2007/08 cosechando 13 derrotas consecutivas en Chamartín. "Estoy seguro que la afición sabe que mañana el equipo va a darlo todo para sacar un buen resultado del Bernabéu. Puntuar en el Bernabéu siempre es un buen resultado, pero para ello debemos de afrontar el partido con mentalidad ganadora", señaló Bordalás.

Además, el Real Madrid tiene algunas bajas, ya que Benzema, Rodrygo y Alaba tienen molestias y no jugarán. También, será baja Carvajal por la expulsión en el Reale Arena, dónde el entrenador del Getafe piensa que el italiano sacará un once competente: "No tengo ninguna duda de que Ancelotti elegirá el mejor once para el partido de mañana".

Por consiguiente, también trató sobre sus ausencias, debido a que Ünal y Damián Suárez no participarán en este encuentro por acumulación de tarjetas. "Cuando tienes un jugador como Ünal, que aporta tanto y es un ejemplo, es difícil sustituirle. Seguro que el que entre en su lugar lo dará todo", comentó.

Otro de los asuntos que se trató fue el objetivo del "mini stage" en Oliva con miras al final de temporada. "La intención de pasar unos días en Oliva era la de hacer convivencia antes del final de temporada. Va a ser una lucha trepidante de aquí a final de campeonato con muchos equipos involucrados en conseguir la salvación", comentó el míster azulón.

Por último, Bordalás le respondió a las bonitas palabras de Ancelotti que señaló en su Rueda de prensa. "Tengo un gran respeto y admiración por Carlo Ancelotti. Para mi es uno de los más grandes por todo lo que ha conseguido", afirmó el entrenador.