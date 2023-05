El Real Madrid femenino pasa a la final de la Copa de la Reina tras ganar con autoridad al Athletic Club

El Real Madrid disputará su primera final de la historia al vender 0-4 al Athletic Club. Las blancas dominaron el partido de principio a fin y se medirán al Atlético de Madrid el sábado 27 de mayo a las 22h.

El Real Madrid comenzó dominando el partido. Pronto llegó la primera ocasión. Corría el minuto dos cuando Linda Caicedo hizo su primera jugada personal. Dejó atrás a toda la defensa y filtró un pase para Feller, que atrapó el remate fácilmente.

Weir anotó el 0-1

No habían pasado ni cinco minutos de la primera ocasión cuando llegó el primer tanto de las madridistas. Claudia Zornoza elevó un pase para que lo controlara Weir, con maestría. La escocesa hizo una vaselina desde la frontal imposible para Quiñones. El partido pronto se puso de cara para el Real Madrid.

Las jugadoras celebran el gol de Weir. Vía @realmadridfem

Tan solo dos minutos después, el Real Madrid pudo marcar el segundo, pero Linda se encontró con el palo. Eran los mejores minutos de las blancas. El Athletic, por su parte, se encontró con un contratiempo más: la lesión de Valdezate.

Durante el siguiente tramo del encuentro, el partido pareció detenerse. Ni Real Madrid ni Athletic parecían querer jugar. El ritmo del partido bajó.

Toletti marcó el 0-2, una obra de arte

Caroline Weir y Toletti fabricaron el segundo gol. La escocesa puso un centro lateral, el cual la francesa lo cazó de primeras y, con un poco de fortuna, se coló al fondo de la portería de Quiñones haciendo una parábola imposible. El Real Madrid encaminó la eliminatoria con este gol.

Unos minutos después, pudo llegar el gol de la tranquilidad gracias a un pase filtrado que cazó Weir, pero su remate se marchó rozando el palo.

Las jugadoras celebran un gol. Vía @FutFemRFEF

Athenea marcó el tercero, el de la tranquilidad

El partido fue un dominio constante del Real Madrid, que no dejó salir al Athletic de su campo. Las de Iraia Iturregi apenas pusieron en apuros a Misa. Cuando el partido estaba a punto de llegar al descanso, Linda, de nuevo, llegó hasta la línea de fondo y puso un pase de la muerte al corazón del área pequeña para que rematara Athenea. El partido llegó al descanso con un Real Madrid crecido.

El Real Madrid sentenció al comienzo de la segunda parte

La segunda parte comenzó con cambios en ambos equipos. En el Athletic entró Itxaso por Mariana, mientras que Alberto Toril realizó dos cambios, se marcharon Feller y Athenea y entraron Moller y Maite Oroz.

En el primer minuto de la segunda parte las blancas anotaron el cuarto. Un fallo defensivo del Athletic propició que las blancas robaran el balón al borde del área. Weir se la pasó a Moller, que remató, pero el balón lo tapó la defensa. El balón le cayó de nuevo a la danesa, que se la dejó a Weir para que rematara a placer.

De nuevo, el Real Madrid volvió a realizar un doble cambio. Alberto Toril, pensando en la final, dio descanso a Weir y Claudia Zornoza para que entraran Maite Oroz y Svava. Las blancas siguieron intentando ampliar el marcador. Primero Svava puso un centro lateral al que no llegó nadie y luego Maite intentó un tiro desde fuera del área que se quedó en nada.

El ritmo de la segunda parte descendió

El Athletic, por su parte, no cuajaba. No puso en apuros a Misa ni a la defensa blanca en ningún momento. Iraia hizo cambios y modificó el sistema, pero no dio resultado. No tiraron a puerta en todo el encuentro.

Alberto Toril movió el banquillo por última vez, quitó a Linda, apercibida con amarilla y dio entrada a Nahikari.

Susto en la grada

En el minuto 82 tuvo que pararse el encuentro por un incidente en la grada. Los servicios médicos de ambos equipos acudieron rápidamente a la grada para atender a una persona que estaba viendo el partido. Durante varios minutos, el partido se paró.

El encuentro volvió a reanudarse y el Real Madrid estuvo a punto de marcar el quinto, pero el remate de Moller se estrelló en el palo.

Derbi madrileño en la final

El marcador no se movió más y el Real Madrid se medirá en la final al Atlético de Madrid. Primera final en la historia del Real Madrid y primer derbi.