Paco López: "Hemos conseguido el objetivo"

Paco López ha comparecido en rueda de prensa post al encuentro frente al CD Leganés, en el que el conjunto nazarí ha conseguido sumar los tres puntos. Partido inolvidable en el Nuevo Los Cármenes. Victoria que ha llevado al Granada, de nuevo, a ser equipo de Primera División. La ciudad de la Alhambra es una fiesta y el técnico valenciano lo ha mostrado en los micros.

Definió como "increíble" la sensación de todo lo que han vivido, lo que están viviendo y lo que les queda por vivir. "Estamos emocionados. Sobre todo por toda esta gente, los que han llenado el estadio y los que no han podido estar, para la ciudad y a ellos millones de gracias. Lo más importante es que hemos conseguido el objetivo para el que hemos venido", añadió.

Granada, campeón Liga Smartbank y vuelta a Primera|| Twitter @GranadaCF

La afición, número 12 de su alineación

Se ha mostrado satisfecho en todos los sentidos. Una vez más, agradecido con la afición que "gasta sus ahorros por tener un pase, una entrada, en viajar...".

Sobre el vestuario: "Ha habido varios puntos de inflexión. La imagen de Raúl con André es el reflejo de lo que ha sido este vestuario, lo exitoso es que hemos estado rodeados de buena gente. Cuando hay buena calidad humana y se unen por un objetivo común al final el resultado es este".

El técnico del conjunto granadino ha confesado que, tras siete meses de lucha para conseguir el ansiado ascenso, se merecen disfrutar el momento. Una celebración hasta que el cuerpo aguante. La ocasión lo merece.

"A Bryan sí que hemos hablado este tiempo que con el talento que tiene, que se veía, por ser ese jugador diferente había que cuidarlo y tener cuidado"

Sobre sus jugadores los ha definido como "humanamente increíbles". Un equipo que ha tenido predisposición, compromiso, generosidad… Valores que llevan a cualquier equipo a conseguir sus metas.

Los peores momentos de la temporada: "Después de perder contra el Levante, en enero, el ascenso directo se esfumaba y llegué al vestuario en el siguiente entrenamiento y les dije que yo quería ascender directo, y que dependía de nosotros, había que levantarse ante una derrota dura como la de ese día. Meses más tarde, esa fe ciega y confianza del equipo".

❤️ SOMOS DE PRIMERA. 🤍

❤️ SOMOS DE PRIMERA. 🤍 pic.twitter.com/NnTtfXDNcz — Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) May 27, 2023

Entre elogios, emoción, fiesta y recuerdos del pasado se ha colado su confirmación de que seguirá una temporada más a las ordenes banquillo nazarí. Será el entrenador del Granada en Liga Santander. Una nueva experiencia para el valenciano, en la máxima categoría del fútbol español.

"No soy entrenador de once fijo, los objetivos se consiguen siendo un equipo y había que tener a todos enchufados. No es contentar a gente, se trata de enchufar a los máximos jugadores posibles", concluyó.