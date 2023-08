Caso Jennifer Hermoso: ¿Pueden las jugadoras renunciar a jugar con la selección?

En los últimos días, el fútbol español ha alcanzado uno de sus mayores logros históricos, convirtiéndose la sección femenina en campeona de la Copa del Mundo, celebrada en Australia y Nueva Zelanda. Sin embargo, este hito se ha visto empañado por los desafortunados incidentes que tuvieron lugar durante la entrega de medallas donde, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, propinó un beso a la centrocampista de la selección, Jennifer Hermoso.

¿Cómo se han desarrollado los acontecimientos?

El beso propinado por el presidente de la RFEF a la jugadora no tardó en causar gran revuelo mediático, haciendo que futbolistas, directivos, clubes e, incluso, miembros del Gobierno de España y de la inmensa mayoría de partidos que conforman el espectro político español, se pronunciasen, presionando a Luis Rubiales para que presentase su dimisión en la Asamblea General Extraordinaria, convocada con carácter urgente, el pasado viernes 25 de agosto de 2023.

Son múltiples los organismos que han denunciado a Luis Rubiales ante el Consejo Superior de Deportes, solicitando que se trasladase el asunto al Tribunal Administrativo del Deporte, órgano competente para abrir expediente sancionador al presidente. El primero en interponer denuncia fue D. Miguel Ángel Galán Castellanos, presidente de la Escuela Nacional de Entrenados de Fútbol de España.

En la Asamblea General Extraordinaria de la RFEF, con todo el fútbol español e internacional pendiente de la, más que probable y augurada por los medios de comunicación, dimisión de Luis Rubiales, nos encontramos con un presidente que rechazó rotundamente los calificativos que se le estaban atribuyendo a su actuación, dejando constancia, en múltiples ocasiones, de su intención de continuar en el puesto.

Ante estas declaraciones realizadas por parte del presidente de la RFEF, la respuesta no se hizo de rogar. La centrocampista internacional, Jennifer Hermoso, emitió un comunicado personal a través del cual manifestó que las declaraciones realizadas por el Sr. Rubiales eran categóricamente falsas y que el beso propinado por el mismo en ningún caso fue consentido, sintiéndose la jugadora vulnerable y víctima de una agresión, categorizando el comportamiento del presidente en la ceremonia de entrega de medallas como: impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento.

De igual forma, desde FUTPRO, la Asociación de Futbolistas Profesionales, se emitió otro comunicado de manera simultánea, firmando por todas las jugadoras que días antes habían sido campeonas, así como por más de 50 jugadoras españolas que manifestaron su apoyo y solidaridad con Jenni Hermoso.

Luis Rubiales con Jennifer Hermoso durante la ceremonia de entrega de medallas tras la final de la final de la Copa del Mundo.

Posibles consecuencias penales y administrativas del beso de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso.

En primer lugar, tenemos que observar si los hechos acontecidos pueden ser constitutivos de delito.

Tal y como se establece en el artículo 178 del Código Penal, se considerará como agresión sexual la realización de ‘‘cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento’’, dejando claro que ‘‘solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona’’.

En el segundo apartado del mencionado artículo se establece que ‘‘se considerarán en todo caso agresión sexual los actos de contenido sexual que se realicen empleando violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad o de vulnerabilidad de la víctima’’.

Artículo 178 del Código Penal Español.

Luis Rubiales manifestó, durante el transcurso de su comparecencia, que en ningún momento hubo un deseo sexual en su actuación. No obstante, esta cuestión no es óbice para que se produzca una agresión sexual puesto que, tal y como ha manifestado el Tribunal Supremo (STS 107/2019), puede darse una agresión sexual con independencia de si existe ánimo libidinoso o no.

La clave para saber si un beso puede ser constitutivo de un delito de agresión sexual radica, fundamentalmente, en el cumplimiento de tres requisitos: las circunstancias en las que se produce el beso, si fue o no consentido y si el autor conoció y consintió tanto el carácter sexual de la acción como la ausencia de consentimiento del otro. En esta línea se ha manifestado la Sentencia del Tribunal Supremo 165/2022.

Por lo tanto, como es lógico, Jennifer Hermoso podría haber denunciado a Luis Rubiales, en virtud de lo establecido en el artículo 191 del Código Penal, el cual establece que ‘‘para proceder por los delitos de agresiones sexuales y acoso sexual será precisa denuncia de la persona agraviada, de su representante legal o querella del Ministerio Fiscal’’.

Desde un punto de vista deportivo, la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte, establece en su artículo 4 la obligación de las Federaciones deportivas españolas y de las ligas profesionales de contar con un protocolo de prevención y actuación para situaciones de discriminación, abusos o acoso sexual y acoso por razón de sexo o autoridad, debiéndose poner en conocimiento del Consejo Superior de Deportes cualquier actuación que pueda ser considerada como las anteriormente mencionadas.

La RFEF cuenta con este protocolo, en el que se recoge de manera concreta que ‘‘besar a la fuerza’’ tendrá la consideración de situación de contacto físico relacionado con la violencia sexual.

El Consejo Superior de Deportes manifestó tras la comparecencia de Luis Rubiales, a través de su presidente, Víctor Francos, que denunciará al presidente de la RFEF ante el TAD. De igual manera, cabe resaltar que el Consejo Superior de Deportes tiene la facultad de inhabilitar, de manera cautelar, temporal y debidamente justificada, al presidente o demás miembros de órganos directivos, cuando se incoe contra los mismos expedientes sancionador como consecuencia de infracciones calificadas como muy graves.

Artículo 62 de la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte.

Las infracciones que podría haber cometido Rubiales serían de carácter muy grave, encontrándose recogidas en el artículo 104 de la Ley del Deporte. Podría ser sancionado por abuso de autoridad y por la realización de actos notorios y públicos que atenten contra la dignidad y decoro deportivos.

Las posibles sanciones se encuentran recogidas en el artículo 108 de la Ley 39/2022 y podrían consistir en una sanción económica que oscilaría entre los 3.000,01 € y los 30.000.000 €, así como la inhabilitación para ocupar cargos en la entidad deportiva por un periodo comprendido entre los dos y los quince años, en adecuada proporción a la infracción cometida.

¿Pueden las jugadoras renunciar, de manera unilateral, a jugar con la Selección Española?

Por último, cabe analizar el hecho de si las jugadoras pueden renunciar unilateralmente a acudir con la selección española.

Tanto Jennifer Hermoso como el resto de jugadoras firmantes del comunicado realizado por FUTPRO, anunciaron su más que clara intención de no volver a una convocatoria de la Selección mientras continúen los actuales dirigentes.

La RFEF no ha tardado en responder ante dicho comunicado, manifestando que, si bien respeta la decisión de las jugadoras de querer participar o no con la selección española en los partidos internacionales, les recuerda que dicha participación es obligación de todas las personas federadas en caso de se llamadas por su federación.

Por lo tanto, en caso de que el seleccionador convocase a alguna de las jugadoras firmantes del mencionado convenio, incluso a la propia Jennifer Hermoso, estas estarían en la obligación de acudir a la llamada de su selección.

Así se establece en el artículo 23 de la Ley 39/2022, del Deporte, donde se recogen los deberes de las personas deportistas. Este precepto establece como deber específico para todos aquellos deportistas integrados en una federación deportiva el ‘‘acudir a las convocatorias de las selecciones deportivas cuando sean debidamente citadas, en los términos y condiciones que se establezcan reglamentariamente’’.

De igual manera, el artículo 104 del mencionado texto legal, tipifica como infracción muy grave, con las consecuencias que ello conlleva, ‘‘la falta de asistencia no justificada a las convocatorias de las selecciones deportivas nacionales, así como la no puesta a disposición de las selecciones nacionales de las personas deportistas que hayan sido designadas para formas parte de las mismas’’.

Las consecuencias de no acudir a la convocatoria de la selección podrían ser, entre otras, recibir una sanción de carácter económico y una suspensión de la licencia federativa que podría oscilar entre los dos y los quince años.

Esperemos que este asunto se resuelva a la mayor brevedad posible, velándose por los intereses del fútbol español y de sus jugadoras, sin perder de vista que, aunque parece haber quedado en un segundo plano, somos campeonas del mundo por primera vez en nuestra historia.