Oficial: Luis Enrique deja de ser el seleccionador de España

Este jueves, la Real Federación Española de Fútbol anunció que no renovará el contrato de Luis Enrique (vencía el 31 de diciembre). El técnico estaba a cargo del seleccionado desde el año 2018 y dirigió un total de 48 partidos, en los que ganó 27, empató 14 y sólo cayó en 7 oportunidades.

"El entrenador asturiano consiguió dar un nuevo impulso al combinado nacional desde su llegada, en 2018, a través de una profunda renovación que ha consolidado un relevo generacional en el equipo y en el fútbol español. La RFEF desea enérgicamente la mejor de las fortunas a Luis Enrique y su equipo de trabajo en sus futuros proyectos profesionales", explicaba el comunicado.

Pese a mostrar un juego de tenencia y pregonar el "tiki taka", no pudo conquistar un título durante su gestión. Además de la eliminación en octavos de final del Mundial de Qatar, fue semifinalista de la Eurocopa 2020 (por penales ante Italia) y subcampeón de la Nations League 2020/21 al caer en la definición contra Francia.

Luego de la derrota ante Marruecos, el entrenador de 52 años había sido consultado por su continuidad. "Este no es el momento para hablar de mi futuro. Tengo más salidas que el metro. Ahora tengo ganas de llegar a mi casa, ver a mi gente y estar con ellos". Y agregó: "A partir de la próxima semana hablaremos de lo que realmente es el futuro. Me importa cero ahora mismo. Hay que asimilar esta decepción y llevarla de la mejor manera".

Luis de la Fuente será su reemplazante

La RFEF apostó por la "continuidad" del proceso de Luis Enrique, ya que se inclinaron por Luis de la Fuente, seleccionador de la Sub 21. Como entrenador conquistó la Eurocopa Sub 19 de 2015, la Eurocopa Sub 21 de 2019 y la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

🔴 OFICIAL | La @RFEF confía en Luis de la Fuente como nuevo seleccionador nacional @SEFutbol



✏️ La junta directiva debe aprobar el nombramiento el próximo lunes



🔗 https://t.co/Pj4Wf6McMx#VamosEspaña pic.twitter.com/V3iIvR5EUx — RFEF (@rfef) December 8, 2022

"El nuevo seleccionador debutará en marzo en la fase de clasificación para la Eurocopa 2024 de Alemania y dirigirá sus dos primeros partidos contra Noruega y Escocia", aseguró la Federación Española. Previamente, el técnico de 61 años había dirigido a Bilbao Athletic y Deportivo Alavés a la vez que se centró en el fútbol formativo de ambos clubes.

De la convocatoria para Qatar 2022, ocho futbolistas han pasado por sus manos. En total, a catorce jugadores los conoce de su paso por las categorías inferiores en las que ha ido acumulando éxitos. Aunque ha jugado con un 4-3-3 y 4-4-2 a lo largo de su carrera, tiene al 4-2-3-1 su esquema favorito.

España busca seguir los pasos de Inglaterra, ya que Gareth Southgate pasó de la sub-21, sin haber ganado títulos, a la absoluta y colocó a los ingleses en semifinales de un Mundial y finalistas de una Eurocopa que perdieron en la tanda de penaltis.

En las últimas horas, Luis Enrique ha publicado una carta para agradecer y lanzó un mensaje de unidad para los próximos tiempos: "Lo que necesita la selección es apoyo en todo su significado para que Luis de la Fuente consiga todo lo que se proponga".