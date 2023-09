Fran García, señalado

Tras el gol del Getafe el pasado sábado, Fran García fue señalado. Y es que fue por culpa de un mal pase del lateral, que el Madrid encajó el gol y tuvo que remontar para conseguir la victoria. Ancelotti al descanso lo cambió y en la segunda parte entró Nacho, que jugó de central, mientras que el lateral lo pasó a ocupar Alaba. El técnico italiano le señaló.

Situación similar con Miguel Gutiérrez

Hace dos temporadas y tras una situación parecida, Miguel Gutiérrez fue señalado por Ancelotti y desapareció del mapa y de los planes del técnico italiano. En aquella temporada también fue en la cuarta jornada y en el estreno del Madrid en el Bernabéu en Liga cuando ocurrió todo. Las lesiones de Marcelo y Mendy provocaron que Ancelotti apostara por él en el costado izquierdo, primero contra el Celta y luego contra el Betis.

Fue contra los verdiblancos cuando pasó. Un error de Miguel Gutiérrez en la salida del balón propició el gol con el que los béticos se adelantaron en el marcador. En aquella ocasión, Ancelotti le cambió en el minuto 89 y el Real Madrid ganó 5-2, si bien, aunque Mendy tardó un mes en recuperarse y Marcelo no era titular indiscutible, el actual jugador del Girona solo jugó dos partidos y empezó a desaparecer progresivamente de las convocatorias.

Ancelotti disculpó a Fran García, pero lo señaló

Aunque Ancelotti cambió a Fran García en el descanso, claramente señalándole como culpable, en la rueda de prensa posterior al partido quiso quitarle importancia y mandar un mensaje al lateral: “Hemos regalado el primer gol. Esto no cambia mi pensamiento sobre Fran García, que ha hecho un principio de temporada muy bueno. Puede que haya pagado la presión de este estadio y es normal”.

Fran García debutó con el Real Madrid en 2018 en un partido de Copa en el Bernabéu, si bien se marchó al Rayo en 2020. Al regresar esta temporada al equipo blanco y debido a la lesión de Mendy, Fran García ha sido titular en los cuatro partidos disputados hasta ahora de Liga. Si bien, en los dos primeros partidos jugó los noventa minutos, pero en estos dos últimos ha sido sustituido. Esto es una clara señal de Ancelotti, que le va restando protagonismo.

Si bien, de momento Fran García no tiene competencia real en su puesto, porque Mendy está lesionado y no hay otro lateral zurdo, pero el técnico italiano demostró contra el Getafe que tiene mano dura y que no le tiembla el pulso a la hora de señalar culpables y que la situación puede solventarse pasando a Nacho o Alaba al lateral. Por lo tanto, mensaje claro para Fran García, que tendrá que darlo todo en cada jugada si no quiere ser juzgado.