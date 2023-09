El Granada CF se prepara tras el parón para recibir al Girona

La plantilla del Granada CF prepara esta semana, tras el parón liguero, el partido de la sexta jornada de LaLiga, en el que recibirá al Girona. El duelo contra el conjunto catalán se disputará en el estadio Nuevo Los Cármenes el próximo lunes 18 de septiembre, a partir de las 21:00 horas. El equipo entrenador por Paco López buscará volver a la senda de la victoria en su estadio después de perder en la última jornada en su visita a la Real Sociedad. Los rojiblancos encajaron un 5-3 en un partido en el que la defensa se mostró muy blanda.

Los futbolistas del Granada CF comienzan este lunes por la tarde a preparar el partido contra el Girona. El entrenamiento será en la Ciudad Deportiva y comenzará a las 18:00 horas. Tras disfrutar de un fin de semana de descanso, a excepción de los internacionales Myrto Uzuni, Shon Weissman y Álvaro Fernández, que han estado concentrados con sus respectivas selecciones, los jugadores del equipo granadino volverán al trabajo para ponerse a punto para ese partido, que cerrará la jornada 6 de LaLiga.

El Granada CF se ejercitará en la Ciudad Deportiva el resto de días de la semana y se irán incorporando a los entrenamientos los tres internacionales. De ellos, solo Myrto Uzuni tiene asegurado un puesto en el once inicial. Weissman aún no ha jugado esta temporada, es más, no entraba en los planes de Paco López, pero al final no salió en en mercado de fichajes. Y Álvaro llegó en el último día de mercado y no ha tenido ocasión de ello.

El técnico del equipo granadino estará pendiente de la evolución de los lesionados Jesús Vallejo y Raúl Torrente. Este último ya se encuentra en la fase final de recuperación de su lesión, mientras que Vallejo sigue con la recuperación de una rotura fibrilar en el isquiosural izquierdo que ya le ha obligado a perderse varios partidos.