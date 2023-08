Previa Granada CF - RCD Mallorca: cambiar la cara para conseguir la primera victoria

La Liga EA Sports llega esta semana a su tercera jornada, que medirá en Los Cármenes al Granada CF y al RCD Mallorca. Un partido importante para los locales, que no han puntuado todavía y que quieren hacerse con su primera victoria de la temporada. Por otro lado, el RCD Mallorca luchará también por conseguir su primer triunfo después de caer derrotado en su estreno en Son Moix.

Vencer por primera vez en Los Cármenes

El Granada CF llega a este partido tras caer derrotado en Los Cármenes ante el Rayo Vallecano por 0-2 en un partido igualado en el que los rojiblancos tuvieron varias oportunidades para adelantarse en el marcador, destacando sobre todo un Bryan Zaragoza enérgico que estuvo muy cerca de marcar el primer gol del encuentro en varias ocasiones. Sin embargo, el conjunto rayista puso la eficacia en el partido logrando sus dos goles en el último cuarto hora de juego, primero en el minuto 75 a través de un disparo de Álvaro García, y luego en el 79 Pathé Ciss hizo lo propio para sentenciar el partido. Tras este partido, el Granada CF es uno de los tres equipos que todavía no ha puntuado, junto a la UD Almería y al Sevilla FC. Además, el conjunto granadinista ocupa la última posición de la clasificación.

El inicio de campaña del Granada CF está siendo muy removido, tras una pretemporada marcada por la no venta del club, la directiva pone todos sus esfuerzos a escasos días para el cierre del mercado de fichajes en dar salida a los jugadores con los que no se cuenta, y en intentar llegadas para cerrar la plantilla. Además, la marcha precipitada de Samu Omorodion hace que el equipo tenga al menos que fichar a dos delanteros ante la más que también posible marcha de Weissman para liberar masa salarial. De esta forma, el Granada parece que se reforzará antes del final de mercado, algunos de estos refuerzos que pueden llegar están en el lateral zurdo, como Álvaro Fernández, que podría llegar en calidad de cedido procedente del Manchester United.

Para este encuentro, Paco López tiene la baja por sanción de Puertas, que vio la tarjeta roja en la última jornada tras realizar una dura entrada. Además, también serán baja por lesión Vallejo y Torrente, además de Gonzalo Villar, que siguen recuperándose de las molestias que arrastran. En cuanto a la alineación, es posible que sea parecida a la de la última jornada, siendo de nuevo Uzuni la referencia en el ataque aunque su posición natural sea la de extremo, mientras que en las bandas podrían repetir Callejón y Bryan Zaragoza. Por otra parte, es posible que el centro del campo también sea el mismo, con Sergio Ruiz y Gumbau como titulares, mientras que Melendo volvería a ser el mediapunta titular. En cuanto a la defensa, todo parece indicar de nuevo que la pareja en el eje central de la zaga será la de Ignasi Miquel y Miguel Rubio.

Conseguir convencer a domicilio

El RCD Mallorca afronta este encuentro después de perder 0-1 en Son Moix frente al Villarreal CF en un encuentro igualado y con pocas ocasiones en el que consiguió llevarse los tres puntos el conjunto castellonense tras el tanto marcado por Gerard Moreno después de superar el primer cuarto de hora de la segunda parte. Así pues, el balance del club mallorquinista en estas dos primeras jornadas de Liga es de una derrota y de un empate, tras quedar en tablas frente a la UD Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria en la primera jornada por 1-1. De esta forma, el Mallorca quiere conseguir su primera victoria de la campaña a domicilio y convencer tras dos encuentros en el que el equipo no ha terminado de dar con la imagen que se espera de él después del gran rendimiento realizado en la pasada campaña.

El conjunto bermellón se ha reforzado con varias incorporaciones, aunque está manteniendo la columna vertebral que tan bien rindió la pasada temporada. Algunos de estos refuerzos que han ayudado también a incrementar el nivel son Darder, Omar Mascarell y Larin, tres jugadores que han llegado desde el RCD Espanyol, Elche CF y Real Valladolid respectivamente, tres equipos que han descendido a Segunda División. Pese a ello, ambos fueron en la temporada pasada de lo mejor de sus equipos y llegan para ser claves tanto en el centro del campo como en la delantera. Otros jugadores que han llegado en este verano han sido Samu Costa, procedente de la UD Almería para reforzar el centro del campo; Toni Lato desde el Valencia CF o el belga Van Der Heiden, central procedente del Royale Union Saint-Gillouse, que todavía no ha debutado, aunque podría tener su oportunidad tras la lesión de Raíllo.

Para este partido, Javier Aguirre tiene la única baja por lesión de Raíllo por lesión tras tener que retirarse del último partido. Durante la semana se ha confirmado que tendrá que pasar por quirófano y estará de baja mínimo hasta enero. De esta manera, su sustituto en el eje central de la zaga es posible que sea el uruguayo González, aunque incluso podría salir de inicio el belga Van Der Heiden. Por otra parte, en el centro del campo Darder podría estrenar titularidad ocupando el lugar de Morlanes, Mascarell o Dani Rodríguez, mientras que se espera que en la delantera la dupla formada por Ndiaye y Muriqi sea la de inicio, aunque también podría entrar en el once el canadiense Larin.

Declaraciones de los entrenadores

El entrenador del Granada CF, Paco López, ha comparecido en rueda de prensa, donde ha hablado acerca de lo que tiene que mejorar su equipo: "El partido del lunes nos sirvió que haciendo las cosas muy bien y dándolo todo podemos dar un rendimiento óptimo. Hablamos de eficacia y contundencia en las áreas, es cierto. La oportunidad de Bryan es medio centímetro y sino estaríamos hablando de otra cosa. Los chicos están dando todo y que vamos a tener el calor de nuestra gente". También ha hablado sobre el rival: "Son dos años seguidos, haciendo buenas temporadas, con Aguirre sabemos que creen a partir de un buen sistema defensivo, con cinco atrás, con un delantero como Muriqi que sostiene al equipo, a balón parado es muy peligros y ha incorporado gente con buen pie como Darder. Es un equipo muy difícil y tiene las cosas muy claras. Hay que tener presente que los contraataques a la espalda cuando estemos en campo contrario… sabemos que equipo vamos a tener, lo hemos trabajado durante la semana". Por último, ha hablado sobre la necesidad de tener un nueve: "No me sirve preocuparme por algo que ahora no puede ser y hay que sacar el máximo rendimiento de lo que tenemos. No me voy a quejar y estamos todos unidos".

Por su parte, también ha comparecido en rueda de prensa el entrenador de RCD Mallorca, Javier Aguirre, que ha hablado sobre la imagen que quiere que su equipo muestre: "Hay que resarcirse del último partido inmediatamente. Tratar de cambiar la imagen que dimos contra el Villarreal”. También ha hablado sobre la lesión de Raíllo: "A Raíllo le operaron y estará fuera un buen tiempo. Es una pieza importante en el equipo, en el vestuario y en el terreno de juego, pero son cosas a las que hay que sobreponerse”. Por último, ha hablado sobre el rival: "No va a ser nada fácil. Los equipos de Paco López a los que me he enfrentado juegan muy bien al fútbol. Vamos a sufrir. Tiene muchas variantes ofensivas. Melendo y Callejón están haciendo un gran trabajo entre líneas; se mueven muy bien. Me preocupa mucho su juego con balón. Son francamente buenos".

Posibles alineaciones

Granada CF: André Ferreira, Ricard Sánchez, Ignasi Miquel, Miguel Rubio, Neva, Sergio Ruiz, Gumbau, Callejón, Melendo, Bryan Zaragoza y Uzuni.

RCD Mallorca: Rajkovic, Maffeo, Valjent, González, Copete, Jaume Costa, Omar Mascarell, Dani Rodríguez, Sergi Darder, Ndiaye y Muriqi.