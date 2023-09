Previa Real Sociedad - Granada CF: conseguir un triunfo antes del parón de selecciones

La Liga EA Sports llega esta semana a su cuarta jornada, la última antes del parón de selecciones, y que enfrentará en el Reale Arena a la Real Sociedad y al Granada CF. Una salida exigente para un Granada CF que quiere conseguir su segunda victoria tras la conseguida la semana pasada en Los Cármenes. Por su parte, la Real Sociedad quiere conseguir su primer triunfo en Liga tras sumar tres empates en un comienzo de temporada en el que parece que el equipo no ha terminado de arrancar.

Arrancar con un triunfo

La Real Sociedad llega a este partido después de empatar en un encuentro sin goles frente a la UD Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria. El conjunto vasco no consiguió dar la imagen esperada y apenas tuvo ocasiones en el ataque siendo un equipo inofensivo arriba. De esta manera, ya son tres empates consecutivos de la Real Sociedad en las primeras tres jornadas. Los anteriores fueron en el Reale Arena ante el RC Celta de Vigo por 1-1 en un partido en el que el equipo no consiguió la victoria debido a un gol de Mingueza en las últimas instancias del partido, y ante el Girona FC en la primera jornada por 1-1 en un partido en el que el conjunto donostiarra se adelantó en el marcador, pero no pudo aguantar el resultado. De esta manera, la Real quiere conseguir su primer triunfo delante de su afición.

El club txuri-urdin tiene por delante una temporada muy ambiciosa que aunque es cierto que no ha comenzado como se esperaba, sí que es cierto que el equipo ha tenido también una pretemporada un poco convulsa, con la retirada de Silva tras su grave lesión y la marcha de algún jugador importante como la del noruego Sorloth al Villarreal CF. En el apartado de llegadas, una de las más destacadas es André Silva, delantero portugués procedente del RB Leipzig que se encuentra actualmente lesionado, aunque apura tiempos para unirse con el resto de la plantilla en septiembre. Otros de los jugadores que han llegado en este mercado son el joven ruso procedente del Spartak de Moscú Arsen Zakharyan, o los laterales Hamari Traoré y Tierney, procedente del Stade Rennais y del Arsenal, respectivamente.

Para este partido, Imanol Alguacil tiene la duda de Takefusa Kubo. El japonés ha entrenado varias veces durante esta semana distanciado del grupo por una sobrecarga que arrastra, aunque en el último entrenamiento previo antes del encuentro de esta jornada sí que ha entrenado con normalidad. Así pues, es posible que Ali Cho sea titular en la banda derecha si el japonés finalmente no se recupera totalmente. Por otro lado, Karrikaburu y Diego Rico parece que finalmente se marcharán en el último día de este mercado. EL delantero al Deportivo Alavés y el lateral burgalés, que se ha quedado sin sitio, al Getafe CF. De esta manera, se espera que Umar Sadiq sea la referencia en el ataque. El delantero nigeriano llegó la temporada pasada procedente de la UD Almería, pero una grave lesión le impidió disputar la pasada campaña. De esta manera, se espera que esta vez sea capaz de rendir y ser uno de los jugadores claves del conjunto vasco esta temporada.

Seguir con paso firme en Liga

El Granada CF afronta este partido tras conseguir una importante victoria en Los Cármenes frente al RCD Mallorca por 3-2 en un encuentro en el que el Granada CF se adelantó en el primer cuarto de hora con un remate de Miguel Rubio tras un gran centro de Callejón. Pese a ello, el conjunto bermellón puso las tablas en el marcador con el gol de Abdón Prats antes de llegar al descanso. Tras el entretiempo, Bryan Zaragoza brilló de nuevo con un magnífico gol y, posteriormente, provocó el penalti que Uzuni transformó. No obstante, Samu Costa recortó distancias en los últimos minutos. Así pues, el club rojiblanco consiguió su primera victoria de la temporada tras las dos derrotas en las primeras dos jornadas ligueras ante el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano. Esta victoria supuso una bomba de oxígeno para un equipo que pese a que la imagen dada ha sido positiva, los primeros resultados no le habían respaldado.

Este inicio de campaña para el Granada CF está siendo muy movido, sobre todo en los despachos, donde se está buscando hasta última hora posibles acuerdos para nuevas incorporaciones y para dar salida a los jugadores que no cuentan en los esquemas de Paco López. El último en salir ha sido Alberto Soro cedido al FC Vizela portugués, aunque también se está trabajando en las salidas de Diedhiou, Weissman o Bodiger, y en alguna llegada más como puede ser la del lateral izquierdo Álvaro Fernández, procedente del Manchester United, o la de algún delantero más, aunque también se ha rumoreado la posible incorporación de algún centrocampista, como Roque Mesa. De esta manera, el conjunto rojiblanco espera acabar el mercado veraniego de una forma muy ajetreada tras una pretemporada muy convulsa derivada de la posible venta del club que no fructificó.

Para este encuentro, Paco López tiene las bajas por lesión de Vallejo y Torrente, mientras que Gonzalo Villar parece haberse recuperado de las molestias de las últimas semanas y va a estar disponible. De esta manera, una de las dudas está en la delantera, ya que Lucas Boyé solo ha entrenado dos días con el equipo, aunque tiene ritmo de competición al haber jugado en las últimas semanas con el Elche CF. Otra de las opciones es la que se viene repitiendo habitualmente, que es el cambio de posición de Uzuni a delantero centro, aunque lo más posible es que vuelva a la banda, mientras que por la otra podría estar Bryan Zaragoza, que está siendo una de las sensaciones del campeonato. Otra duda está en la portería, ya que en el último encuentro el titular fue Raúl Fernández y el propio Paco López ha confirmado en rueda de prensa que el cambio de guardameta será la tónica.

Declaraciones de los entrenadores

El entrenador del Granada CF, Paco López, ha comparecido en rueda de prensa, donde ha hablado sobre la disponibilidad de la plantilla: "Gonzalo Villar ha completado el entrenamiento y va a estar disponible. En cuanto a Torrente, se ha decidido junto a servicios médicos que tenga una semana de entrenamientos y vuelva después del parón. Sus sensaciones van siendo buenas, pero no del todo para poder competir". También ha hablado acerca del rival: "Equipo de Champions, este jueves lo vimos en el sorteo. Con eso creo que lo digo todo. Sabemos al equipo al que nos vamos a enfrentar, en qué estadio y en qué situación. En cuanto a puntos no ha empezado bien, pero sus dos partidos en casa, como suele ser el equipo de Imanol, un gran entrenador que lleva años con la misma idea y base de jugadores, y señas de identidad. En su campo le meten un ritmo altísimo con la pelota y es difícil quitársela". Por último, ha hablado sobre el debate en la portería: "No va a haber portero titular ni suplente, ya te lo anticipo. Cada partido, el que creamos que nos va ayudar más en función de cada partido. El que entendamos que nos va ayudar más será el que juegue".

Por su lado, también ha comparecido en rueda de prensa el entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, que ha hablado sobre la necesidad de ganar: "No hay urgencia. Aunque hubiésemos tenido nueve puntos. Estaría igual de preocupado, porque me preocupa lo que hace el equipo. Hemos visto en muchas fases el equipo que hemos visto en los últimos años. Hemos tenido más opciones de marcar más goles. Hemos empatado contra equipos que solo han tirado una vez como el Girona". También ha hablado sobre el rival: "Ha jugado con defensa de cinco, seguramente condicionado por lo que hacía el rival. Los equipos de Paco tienen mucha personalidad y es muy reconocible. Es muy similar a aquel Levante. Mucho poderío físico y mucha calidad. Jugadores como Callejón, que me encanta". Por último, ha hablado sobre Kubo: "Está para jugar de inicio y le está dando mucho al equipo. Si no ha entrenado durante la semana es porque ha hecho trabajo alternativo. Viene muy bien y si entra mañana es porque está para jugar de inicio. Ha empezado bien, pero podría llevar cuatro goles y cuatro asistencias. Las ha tenido muy claras".

Posibles alineaciones

Real Sociedad: Remiro, Traoré, Zubeldia, Le Normand, Aihen, Zubimendi, Merino, Brais Méndez, Kubo, Oyarzabal y Sadiq.

Granada CF: André Ferreira, Ricard Sánchez, Ignasi Miquel, Miguel Rubio, Neva, Gumbau, Sergio Ruiz, Bryan Zaragoza, Melendo, Uzuni y Lucas Boyé.