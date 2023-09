Si no se ha encontrado nada que mejore lo que hay, el problema es doble

El Granada CF lleva 16 goles encajados en cinco jornadas, una proyección de más de 120 goles al término de la temporada. O lo que es lo mismo, descenso garantizado a Segunda División. Seamos claros: o el club rojiblanco logra frenar esta sangría, o la debacle será estrepitosa. Para ser justos, en cuanto a la fragilidad defensiva hay muchos factores que entran en liza: lesiones de los teóricos titulares, planteamiento táctico, estado de forma y calidad individual de quienes han de jugar, etc.

Sin embargo, lo que sí parece claro es que la planificación deportiva ha sido insuficiente en lo que a la zaga se refiere. Sin ir más lejos, este lunes frente al Girona la pareja de centrales la compusieron Víctor Díaz e Ignasi Miquel, dos futbolistas que, por poner un ejemplo, sólo formaron como pareja de inicio juntos en cuatro ocasiones la pasada campaña en Segunda (con un balance de dos derrotas y dos victorias, por cierto). La anterior jornada, en la goleada en San Sebastián, tuvo que intervenir el canterano Miki Bosch como solución de emergencia tras la lesión de Miguel Rubio. Parece evidente, por tanto, que la plantilla rojiblanca, con un Torrente renqueante y un Vallejo que no termina de dejar atrás las lesiones, adolece de una falta de efectivos en defensa de garantías más que clamorosa. Y eso no se le puede achacar ni a la plantilla ni a su entrenador, que hacen lo que pueden con lo que tienen.

Doble problema

Igual que en ataque parece que sí se ha conformado un grupo de futbolistas capaces de generar fútbol, crear ocasiones y culminarlas, atrás la situación es dantesca y la dirección rojiblanca debiera hacer autocrítica. Nada más lejos de la realidad, pues Nico Rodríguez y Alfredo García Amado, ante la posibilidad de acometer alguna incorporación de jugador sin contrato, consideran que no se ha encontrado nada que mejore lo que hay. Lo cual supone un problema doble, pues al de la fragilidad defensiva se une el de la inoperancia en la gestión. No hay que ser ningún experto analista para darse cuenta de que lo que los números reflejan no es mera casualidad.

Salvo sorpresa improbable en forma de nueva llegada, la intención desde la planta noble de Los Cármenes parece que es posponer al mercado invernal las posibles incorporaciones para apuntalar al equipo en ese momento. Ante dicho escenario, las dudas que se plantean son si se conseguirá llegar con opciones reales de salvación a esa altura de la temporada y qué capacidad económica tendrá el club para poder mejorar el equipo. Veremos.