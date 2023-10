Luis de la Fuente: "El resultado es de todo el trabajo hecho"

España logró ganar 2-0 a Escocia en un partido donde los españoles fueron de menos a más y donde los cambios le dieron lo necesario para llevarse el encuentro. Tras esto, Luis de la Fuente se dirigió a rueda de prensa para responder y declarar sobre el partido.

Declaraciones Luis de la Fuente

Su influencia en la victoria: "El partido ha sido como hemos previsto. Es un trabajo de equipo, me gusta valorarlo así. El resultado es de todo el trabajo hecho".

Golpe decisivo: "Sabíamos que ellos tenían peligro, su gol era fuera de juego. Los rivales suelen tener ocasiones, sabíamos que iban a tener las suyas. Aunque ese gol hubiese subido estoy seguro que hubiésemos sido capaces de ponernos por delante".

Sobre los centrales: "nos enfrentábamos al mejor equipo a balón parado del grupo. Nosotros también hemos sido capaces de aprovechar ocasiones así. Ellos con jugadores de 1,94 es difícil de marcar, pero al final hemos acabado con la portería a 0, síntoma de que estamos trabajando bien en eso".

Sobre los automatismos del equipo: "Todo lo que sea tiempo para dominar automatismos y situaciones de juego son muy positivos. Eso hace que los conceptos sean más sólidos. Tenemos claro cuando correr por banda, cuando correr al espacio... Somos el mejor equipo del mundo recuperando el balón tras pérdida, en la primera parte recuperábamos el balón sólo 4-5 segundos después de perderlo"

Álvaro Morata abrazándose a Jesús Navas tras el 1-0 | Foto: Selección Española

Sobre Morata y su gol: "Es mérito suyo. Nosotros queremos gente que remate en el área. Tenemos muy buenos rematadores y Morata como Joselu son dos especialistas, de los mejores de La liga. Álvaro está madurando y hace fácil lo difícil":

Sobre el gol de Escocia anulado: "Es fuera de juego, está bien anulado. Nico no va a viajar, lo primero es la salud y aunque lo de Nico no es importante, lo primero es el jugador".

Su decisión sobre poner a Bryan Zaragoza: "No sabía que había dormido mal, pero es normal. La experiencia de estar aquí para él es única. No he hablado más con él, solo le dije que fuese él mismo. Le dije que está aquí por lo que ha hecho y lo ha entendido. Tiene cosas diferentes".

Sobre Jesús Navas: "Lo conozco muy bien. Estoy feliz del recibimiento de la afición y me encanta que Jesús esté como está. Es verle y saber como está. Jesús dejará el fútbol cuando él quiera, porque el fútbol no le dejará a él"

Sobre los demás debutantes y el cambio de Carvajal: "Los debutantes han estado muy bien, han ofrecido lo que les hemos pedido estoy muy contento. Sobre Jesús, necesitamos esa profundidad que él tiene. Carvajal había hecho un gran partido, con mucho desgaste y tenía amarilla, no queríamos arriesgar".

Qué prevé del partido frente Noruega: "Va a ser diferente al de hoy. Buscan jugar más, nos puede beneficiar. Son equipos que generan pocos espacios pero intentaremos buscarlos y minimizar sus ataques con Haaland, Sorloth... Me preocupa mucho Noruega porque hay que estudiarlo bien".

Cambio de Fran García por Balde: "Es un cambio táctico, aunque es verdad que Balde tiene molestias en el pubis. No va a ir a Noruega, lo sustituiremos por Alfonso Pedraza".