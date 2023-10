Carlo Ancelotti: "Siempre nos ha costado ganar a Osasuna aquí, vamos a tener que dar el máximo"

Ancelotti ha atendido a los medios de comunicación antes del partido contra Osasuna del sábado 7 de septiembre a las 16:30.

"Alaba no va a jugar"

Este es el último partido antes del parón de selecciones, así que a Ancelotti le han preguntado por el momento que atraviesa el Real Madrid: “Queremos terminarlo bien. Siempre nos ha costado ganar a Osasuna aquí. Vamos a tener que dar el máximo. Tenemos que jugar un fútbol rápido, porque es un equipo que defiende muy bien. En sus dos últimas visitas a Madrid no hemos ganado”. El Real Madrid llega a este partido con la defensa bajo mínimos, así que Ancelotti tendrá que improvisar: “Alaba no se encuentra a tope y no va a jugar. Las opciones que tenemos son Mendy, Tchoaumeni... Vosotros lo sabéis mañana, yo lo sé hoy. La preocupación por el partido no es esta, es otra” ha dicho el técnico italiano.

"Modric no tiene el planteamiento de irse"

De nuevo han vuelto a preguntarle por Modric y cómo lleva jugar partidos menos importantes: “No creo que Modric se esté planteando salir en enero, porque él es un jugador muy importante. No tiene el planteamiento de irse. Hablo con Modric cada día porque le veo cada día. Obviamente no está contento por no jugar, porque ha jugado toda la vida. Pero sigue ilusionado con aportar algo al equipo. Lo que Modric aporta en el vestuario no lo puede aportar nadie, tiene un carisma en el vestuario impresionante. Para los compañeros es fundamental y claro que cuando no juega afecta a Modric y a los que quieren a Modric” ha explicado Ancelotti.

"Vinicius ha sido víctima de insultos raciales. Hay medios que quieren desviar el tiro y me da pena"

También ha salido a colación el tema Vinicius, que fue a declarar por lo ocurrido en Mestalla la temporada pasada: “Vinicius ha sido víctima de insultos raciales. Hay medios de comunicación que quieren desviar el tiro y me da pena y rabia. Da igual si fueron uno o diez. Vini está muy bien, muy motivado como siempre. Nadie sabe lo que ha hablado con el fiscal, pero él está muy bien" ha confirmado el técnico del Real Madrid. Relacionado con Vinicius, a Ancelotti le han preguntado por la conexión entre el brasileño y Bellingham: “Se entienden bien, combinan bien. Pensando en el futuro, si la conexión es buena nos irá muy bien".

Vinicius y Bellingham en el último entrenamiento antes del partido contra Osauna. Vía realmadrid.com

Otro de los jugadores de los que más se habla es Rodrygo y su falta de gol: “Cuando te cuesta marcar te tienes que centrar no solo en el gol, sino en el trabajo que tienes que hacer en el campo. Y él lo está haciendo. Por suerte no estamos necesitando los goles de Rodrygo, porque hemos ganado todos los partidos menos uno" ha comentado Ancelotti.

"Fran García ha perdido un poco de protagonismo"

También le han preguntado por Fran García, cuya presencia en el XI ha disminuido en comparación con el inicio de temporada: “Jugó mucho al inicio y es verdad que ha perdido un poco de protagonismo ahora. Le viene bien ir con el equipo nacional y es justo, porque como lateral es muy bueno" ha dicho.

"La final del Mundial tiene que jugarse en Madrid porque el Bernabéu va a ser el mejor estadio del mundo"

Para terminar, a Ancelotti le han preguntado sobre que España sea sede del Mundial 2030 y si la final debería ser aquí o en Marruecos: “Es una buena noticia para los tres países y aunque no vaya a tener todos los partidos creo que es una gran noticia y muy bueno para el país. La final del Mundial tiene que jugarse en Madrid, porque Madrid es la capital de España. Y tiene que jugarse en el Bernabéu porque el Bernabéu va a ser el mejor estadio del mundo. Simplemente por esto" ha zanjado el entrenador del Real Madrid.