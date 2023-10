Previa Atlético de Madrid Femenino vs FC Barcelona Femení: el partidazo de la jornada en la Liga F

La quinta jornada de la Liga F se va a cerrar con uno de los partidos más interesantes del fútbol femenino español: un Atleti Femenino contra Barça Femení. Las colchoneras no conocen la derrota en su feudo esta temporada (ganaron por 3-0 al Athletic y 2-1 al Sevilla) y las culés son el único equipo junto al Real Madrid que no ha perdido ni un solo punto en lo que llevamos de liga.

Situación de ambos equipos

El Atlético de Madrid volvió a ganar la semana pasada, encadenando dos jornadas seguidas llevándose los 3 puntos a casa. En la victoria contra el Sevilla en Alcalá hubieron dos claras protagonistas: Leicy Santos y la árbitra. La colombiana completó un excelente partido, siendo la autora de los dos goles de su equipo. El resultado (2-1), sin embargo, podría haber sido más abultado. Y es que, otra jornada más, se cometieron errores arbitrales que influyeron en el marcador. Se le anuló un gol completamente legal a Ajibade por fuera de juego inexistente. Manolo Cano, en la rueda de prensa posterior al encuentro, reclamó la presencia del VAR en la liga: "En España tenemos al ganador de la Champions, somos campeonas del mundo y merecemos tenerlo".

El FC Barcelona parece que ya va cogiendo su ritmo de competición habitual. La semana pasada ganó 6-0 contra el Valencia en el partido de recuperación de la jornada 1, celebrado el jueves, y volvió a llevarse los 3 puntos el domingo, esta vez contra la Real Sociedad. En este partido Alexia Putellas marcó el segundo gol y empató a Jenni Hermoso como máxima goleadora de la historia del club, con 181 tantos provenientes de sus botas. Además, Caroline Graham Hansen marcó un doblete. La noruega no participará en el partido de mañana, pues es baja contra el Atlético por un esguince en el tobillo derecho.

Antecedentes

Durante las últimas dos temporadas, Atleti y Barça se han enfrentado 5 veces y en todos los partidos las culés han sido las vencedoras. La mayoría de los encuentros los ganaron con resultados abultados, destacando el 7-0 de la final de la Supercopa Femenina de 2022 y el 1-6 en el Metropolitano el año pasado.

El último encuentro que las rojiblancas ganaron data del 1 de junio de 2021. El Atlético de Madrid se impuso por 4-3 con gol de Deyna Castellanos en el 80' para acabar dando la victoria a su conjunto.

Árbitra

La árbitra encargada de dirigir el partido es Zulema González González, del comité gallego. Sus asistentes serán Silvia Fernández Pérez, Elena Mainer Pardos y la cuarta árbitra será Melissa López Osorio.

Declaraciones en rueda de prensa

Ana Maria Crnogorcevic, ex jugadora del FC Barcelona, habló en TV3 en la previa del duelo liguero. La ahora delantera del Atleti aseguró que el Barça "no tienen muchos puntos débiles" y que "en las oportunidades que tienes hay que estar preparadas para hacerles daño". También se pronunció sobre la situación que tuvo que vivir en el Barcelona el pasado mercado de fichajes veraniego: "Fue mi mejor temporada en el Barça y no me lo esperaba". "También digo que no quiero estar en un sitio donde la gente no te quiere", sentenció.

El entrenador del Barça, Jonatan Giráldez, habló para los medios del club. Dijo que lo que quieren es "ganar cada partido que jugamos, sea en casa o afuera. Es una responsabilidad la que tenemos: prepararnos de la mejor manera". Sobre el rival, el Atlético de Madrid, explicó que cree que "la gente que pueda ira a Alcalá de Henares gozará del partido porque son dos equipos atrevidos, valientes, con propuestas similares y por cómo se pueden adaptar en diferentes contextos que se puedan dar en el partido."

Les declaracions del mister prèvies al partit de demà 🎙️ pic.twitter.com/k4V4X0w177 — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) October 14, 2023

Convocatorias

El Atlético de Madrid aún no ha hecho oficial su convocatoria.

FC Barcelona Femení: Paños, Paredes, María León, Pina, Paralluelo, Marta, Mariona, Alexia, Patri, Cata Coll, Aitana, Bronze, Bruna, Oshoala, Walsh, O. Batlle, Engen, Brugts