El Barça Femení se proclama campeón de una liga perfecta

El conjunto azulgrana ganaba al Sporting de Huelva con un contundente tres a cero y se proclamaba campeón invicto de la Primera División Femenina. Los goles de Laia, Jana y Oshoala dieron el triunfo en una tarde donde la protagonista sería Alexia Putellas que volvía de lesión.

Las veintidós protagonistas

El técnico Jonatan Giráldez apostaba por el siguiente once inicial: Cata Collen portería; Laia Codina, Emma Ramírez, Jana Fernández y Nuria Rábano en defensa; Claudia Pina, Ingrid Engen y Bruna Vilamala en el centro del campo; Crnogorčević, Geyse y Salma en la delantera.

Por otro lado, Antonio Toledo, entrenador del Sporting de Huelva salía con la siguiente alineación: Mersnik bajo palos; Pachu, Romero, Ballesté y Kühn en la zaga defensiva; Hagman y Castelló en el doble pivote, línea de tres compuesta por Agustsdottir, Hmírová y Carrasco Vargas; Ana en la punta de ataque.

El balón parado fue decisivo

El balón empezaba a rodar en el Estadi Johan Cruyff y cómo se prevén en prácticamente todos los partidos del Barça, las azulgranas tomarían el control absoluto del balón. Por su parte, el Sporting de Huelva ya se esperaba el dominio de su rival y con un bloque bajo trataron de cerrar todos los espacios posibles para que el Barcelona no les generara peligro. Y de hecho, lo lograrían, las culés no tendrían su primera ocasión hasta el minuto veinte de partido, con un remate de Claudia Pina desde la frontal, tras una buena conducción de Crnogorčević. Hasta entonces no habían logrado generar nada más, tampoco el Sporting en la portería de Cata. La ocasión de Pina iba a ser solo un espejismo porque el encuentro retomaría un ritmo lento, algo poco habitual en los partidos del Barça.

En el fútbol, un partido en el que no esté pasando casi nada se puede decidir en el balón parado y así lo haría el Barcelona. Claudia Pina lanzaba un centro directo desde tres cuartos de campo para que Laia Codina la enganchara de primeras y la pusiera en una esquina de la portería.

En un encuentro atípico de las locales, el gol llegaría también de una forma atípica, debido a que el Barça no suele marcar en jugadas de estrategia y mucho menos en centros de falta. El tanto de la lateral daba la ventaja a las azulgranas que se marchaban al descanso 1-0 y más cerca del título liguero.

La vuelta de Alexia para celebrar la liga

El segundo tiempo empezaba con un Barça más decidido a buscar la portería rival y Claudia Pina desde el punto de penalti tendría una clara ocasión para hacer el segundo, pero su remate saldría demasiado cruzado. Aún más clara la iba a tener Geyse rematando en el primer palo un centro de de Jana, el balón se marchaba alto. Antes de cumplirse la hora de partido, la afición arrancaba una ovación para Alexia Putellas que salía a calentar.

El Sporting estaba haciendo un buen partido a nivel defensivo y al Barça le costaba romper sus líneas. Pero este equipo tiene muchos recursos y jugadoras de mucha calidad. Jana Fernández lanzaba un misil desde fuera del área dirigido a la escuadra para marcar el segundo. Los movimientos empezarían en el banquillo, Giráldez daba entrada a Oshoala y Vicky López. Las visitantes tendrían su primer acercamiento con un balón que Cata interceptaba con mucha intuición. Y por fin, llegaba el momento más esperado de la tarde, el regreso de Alexia Putellas. La capitana regresaba tras nueve meses fuera de los terrenos de juego.

Cuando parecía que el partido estaba visto para sentencia llegaría un tercer tanto Oshoala definía con mucha clase con el exterior en el noventa. Con el pitido final, afición y jugadoras celebraban la cuarta liga consecutiva y la octava en su historia.

Una liga perfecta

Con el triunfo ante el Sporting de Huelva, el Barcelona se proclamaba campeón de liga a falta de cinco jornadas por diputarse. Los números son arrolladores y es que las azulgranas han ganado los 26 partidos disputados con un balance de 108 goles a favor y 5 en contra.