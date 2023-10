Carvajal: "Estoy contento por darle un punto al equipo"

Dani Carvajal, autor del gol que le dio el empate al Real Madrid ante el Sevilla, dialogó con la prensa una vez concluido el encuentro, mostrándose desilusionado con el resultado pero optimista de cara al futuro.

“Veníamos a ganar, tuvimos ocasiones pero sufrimos en algunos tramos del partido. Se nos puso el partido cuesta arriba con un gol en contra, aunque logramos rescatar un punto”, comentó el lateral español.



“El equipo ha luchado muchísimo. Nos ha faltado fluidez en el juego y nos costó llegar arriba con claridad, pero tuvimos ocasiones para llevarnos el partido. En tres días tenemos otro encuentro y ahora toca descansar”, continuó.

"El cuerpo técnico me dijo que subiera a los córners"



Sobre el auténtico golazo que marcó de cabeza, sexto suyo en LaLiga y tercero por vía aérea, Carvajal confesó que “este año hablé con el cuerpo técnico y me dijo que subiera a los córners. Me gusta estar ahí, bloquear y estar preparado para el rechace. Veía que me caía a mí, medí bien los tiempos, he hecho un gran salto y estoy contento por darle un punto al equipo".

Carvajal superó a todos para el 1-1 | Foto: Real Madrid

Además, al tanto de esta jornada, se le suman el que marcó ante Shakhtar Donetsk, por la UEFA Champions League 2015/16, torneo que después ganaría el Real Madrid en la final de Milán frente al Atlético, y el de la Supercopa de Europa 2016/17, ante Sevilla, un inolvidable gol en el último minuto de la prórroga que le dio el trofeo al ‘Merengue’.



En cuanto a su estado de forma, el futbolista destacó que “me encuentro muy bien y estoy viviendo uno de los mejores momentos en cuanto al juego. Espero que siga así durante mucho tiempo”.



Por último, Carvajal envió sus condolencias hacia Manchester, ciudad que llora por estas horas la partida de Sir Bobby Charlton, leyenda del fútbol inglés, ídolo del Manchester United y sobreviviente de la tragedia de Münich: “El mundo del fútbol llora su perdida. Quiero dar las condolencias a su familia y amigos. Es una figura difícil de repetir”.