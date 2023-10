Paco López: "Encajando siempre goles a la mínima que llegan, es más difícil"

El entrenador del Granada CF, Paco López, ha comentado tras la derrota por 2-3 contra el Villarreal que "encajando siempre goles a la mínima que llegan, es más difícil" ganar partidos. El valenciano ha destacado que así "es mucho más difícil remar, pero el equipo sigue demostrando que pese a las adversidades y a verse 0-3 sigue creyendo, yendo y tratando de darle la vuelta al partido", ya que tuvo "ocasiones suficientes para hacer gol". También ha resaltado que están "convencidos" de que en el momento en el que lo sepa "neutralizar" será "un equipo que genera mucho".

Paco López ha recordado que ya le pasó esto al equipo en Almería, recibir goles " tan seguidos y tan rápidos" y ha señalado que la defensa es la que mas se está resistiendo por las lesiones. "Solamente vino un jugador y solo ha jugado un partido, contra el Atlético. Es la misma defensa de la temporada pasada porque solo ha jugado un partido. Habrá que seguir insistiendo y trabajar para corregir errores y tirar hacia adelante con lo que tenemos. No hay más", ha dicho.

El valenciano ve que sus jugadores "siguen confiando" y "ese es el camino y la forma". "Cuando no consigues victorias, lo normal es que se genere un clima negativo, pero no nos conduciría a nada. Sigo siendo optimista con este equipo, no hay más, porque hay que serlo y porque curra e insiste dentro de sus limitaciones", ha dicho. Paco López ha señalado que sabían que Primera no iba ser nada fácil y que iban a sufrir y más con la plantilla que empezaron, pero siguen creyendo "después de hacerle quince ocasiones al Villarreal".

El Granada CF tiene nuevo director deportivo, Tognozzi, y Paco López ha comentado que todavía no pueden pensar en el mercado porque queda mucho. El técnico confía en que su equipo le dé la vuelta a la situación. "Tenemos el grado de preocupación normal de cuando no se gana, pero preocuparte no te conduce a nada", ha apuntado. Ha recordado que solo han ganado un partido, pero "no se trata de pensar en lo que ha pasado sino hacia dónde" quiren llegar, que "es el objetivo de permanecer en Primera división". El valenciano ha dicho que el día que perciba que el equipo no cree, no pintará nada aquí.

El míster del Granada ha dicho también que nota "total confianza" aunque sabe "cómo funciona esto del fútbol" y más "si los malos resultados siguen y en algún momento el equipo deja de transmitir". Pero el valenciano se siente "muy respaldado y así lo ven los jugadores".