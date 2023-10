Los posibles sustitutos de Boyé , Gumbau y Miguel Rubio contra el Villarreal

Tras el partido de la semana pasada, el Granada CF salió muy mermado el viernes del Sadar con tres bajas muy significativas. Miguel Rubio sufrió un pisotón en el tobillo por parte de Kike Barja, no fue revisado por el VAR ni ese ni el de Budimir a Álvaro. Rubio padece un esguince de grado dos en el tobillo, mejor de lo que se esperaba en un principio. Gumbau vio la quinta cartulina amarilla y cumplirá sanción ante el submarino amarillo. Lucas Boyé le hizo una entrada similar a la de Budimir o Kike Barja, pero en esta acción sí entró el VAR y si hubo expulsión del delantero del Granada, que tampoco podrá jugar contra el Villarreal.

Sus sustitutos

La baja del central Miguel Rubio posiblemente sea suplida por Raúl Torrente, que si recupera su mejor nivel, será el mejor defensor de la plantilla. A Gumbau lo sustituirá en el medio del campo Gonzalo Villar o Sergio Ruiz con Melendo en la mediapunta. También puede ser que jueguen Petrovic y Sergio Ruiz en el doble pivote y Gonzalo Villar más adelantado. Quizás Paco López podría introducir a Puertas en la mediapunta.

Al delantero argentino Lucas Boyé lo suplirá Myrto Uzuni, el pichichi de la temporada pasada, que no acaba de adaptarse a la primera categoría. No se prevé que Paco López vaya a contar con los otros delanteros centros natos que tiene en la plantilla y que son Famara y Shon Weissman.

El Villarreal también tiene bajas

El Villarreal jugaba este jueves ante el Maccabi Haifa, pero el partido fue suspendido por el conflicto de Israel con Palestina. El submarino amarillo inició la semana sin Pedraza, Capoue, Gerard, Parejo y Foyth. Este jueves ha recuperado a Gerard Moreno y Capoue, fue gestión de cargas. Parejo continúa al margen, pero todavía no preocupa. Las dos grandes dudas para los de Pacheta en su visita a Los Cámenes está en los laterales. Será duda hasta el último momento la presencia de Foyth y Pedraza en el once, pues continúan recuperándose de sus molestias musculares. Si no llegan, jugarán Alberto Moreno en la izquierda y en la derecha, Kiko Femenía.