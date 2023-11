Gonzalo Villar vuelve a sonreír en Granada

Tras una aventura sin éxito en Italia y un paso fugaz y discreto por el Getafe, Gonzalo Villar llegó a Granada el pasado verano con una premisa: volverse a encontrar como jugador. Y dicho objetivo, poco a poco, se está convirtiendo en realidad, llegando a ver su mejor versión.

Aunque al principio de la temporada, debido a su irregularidad, no consiguió hacerse con la titularidad, el mediocentro murciano ha ido creciendo como futbolista y adaptándose a la perfección a lo que Paco López pedía de él, cogiendo las riendas del equipo y siendo la brújula del mismo. Es tal su importancia en el conjunto nazarí a día de hoy, que se ha convertido en el principal asistente del Granada CF.

Esto supone un aspecto positivo y otro negativo. El positivo a nivel global es que la asociación dentro del terreno de juego por parte del equipo es fluida, de ahí que el problema del conjunto nazarí, hasta ahora, no haya sido el gol. Sin embargo, la parte negativa del asunto es que cuando jugadores como Callejón, Puertas o Uzuni no están a su nivel, como es el caso, sumado a que Bryan no puede estar siempre tirando del carro, da como resultado una bajada considerable a nivel ofensivo. Otro detalle que refleja problemas en la parte ofensiva es que Lucas Boyé, si bien aporta muchísimo al juego del equipo, no es un "cazagoles" como tal, algo que dificulta a la hora de buscar alternativas cuando suceden alguna de las contras mencionadas anteriormente.

Otro aspecto negativo es que no hay otro perfil como el de Villar en el Granada, por lo que si su rendimiento baja, cae en una lesión o es sancionado, el equipo se verá aún más mermado. En conclusión, cuando el principal problema del Granada, que es la defensa, está consiguiendo ser solventado poco a poco a pesar de seguir sin poder dejar la portería a cero en ningún partido, ahora comienza a aparecer un nuevo problema, esta vez en la parcela ofensiva.