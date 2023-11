Paco López, descontento con el resultado y arropado por sus jugadores

Tras el partido ante el Getafe, en el que la primera titularidad de Manafá le costó un gol en el segundo minuto al Granada cuando Greenwood le encaró y puso el pase atrás para que Mayoral adelantara al Getafe, Paco López compareció en rueda de prensa para valorar la actuación de los rojiblancos, que se sobrepusieron bien al gol y encontraron su recompensa en la prolongación de la primera parte con un excelente envío de Gumbau a Neva al espacio, que la puso al área, donde Villar remató y batió a Soria con facilidad. En la segunda mitad, ambos equipos pudieron llevarse el gato al agua.

Paco López trató diferentes temas en rueda de prensa, primero analizó el empate: "Contentos con el resultado no estamos, necesitamos ganar y esa es una realidad. Luego, el análisis del partido... empezar otra vez encajando un gol como lo encajas... Es que es increíble. Otra vez a remar contra corriente, otra vez tener que empujar y bueno, a pesar de eso, otra vez el equipo da la cara. La primera parte yo he contabilizado ahora, hemos estado con el cuerpo técnico, repasando seis ocasiones y seis ocasiones bastante claras. El penaltito a Melendo... La semana pasada sí que fue penaltito y nos lo pitaron. Pero bueno, más allá de eso, hemos generado suficientes ocasiones . En la primera parte, las dos de Myrto, las dos de Bryan, la de Gonzalo Villar, que se le escapa el control de rematar de primera. La de Melendo... Nos vamos al segundo tiempo y es verdad que el juego ha sido menos fluido y quizás hemos tenido menos dominio. También, evidentemente por el juego del Getafe, que apenas juega en su propio campo, juega muy directo, muy vertical y te presiona en campo contrario, que ya lo sabíamos. Pero aún así, tienes un mano a mano de Uzuni con David Soria, otro mano a mano casi de Neva con Soria, mano a mano de Puertas en la última jugada con David Soria, más el remate de cabeza que estaba solísimo Gonzalo Villar y a cualquier lado de la portería era gol. ¿Qué quiero decir con esto? Que creo que, por ocasiones, el equipo ha merecido muchísimo más. ¿Conclusión? Que nos vamos descontentos una vez más con el resultado. Necesitábamos ganar, queríamos ganar y, por otro lado, contento una vez más por la actitud que tiene el equipo, por cómo da la cara y contento y satisfecho por nuestra afición. A mí me da pena por ellos, sinceramente. Me da mucha pena, porque es que otra vez, cómo han animado, cómo han estado... A seguir, porque lo vamos a sacar, convencimiento total y a seguir currando".

Acerca de los cambios de Boyé y Bryan, Paco López comentó lo siguiente: "Lucas Boyé, aparte de que ya estaba pidiendo el cambio, se ha acercado dos veces a la banda. Aparte del tema físico, me daba miedo la segunda tarjeta amarilla, sinceramente. Pero necesitábamos frescura ahí y creo que Famara, por momentos, nos lo ha dado y necesitábamos un delantero. Y lo de Bryan lo mismo, alguien más fresco. Bryan lo ha intentado durante todo el partido, no ha estado acertado y necesitábamos frescura por ahí con Älvaro, que tuviera más profundidad".

Sobre el debut de Manafá, Paco López ha señalado que "la jugada desgraciada del primer minuto es lo que, seguramente, haya roto el gran partido que ha hecho". "Esto dice también mucho de él. Después de tener ese error, cualquiera se podía haber venido abajo y para mí ha hecho un gran partido. Un partido muy inteligente, sobre todo por eso, por el error que ha tenido en el primer gol. Lo que pretendíamos con Wilson es porque el Getafe te llega mucho al duelo individual, al juego directo y entendíamos que Wilson, en el duelo, podía darnos un poco más que Ricard. Bueno, también es verdad que ya sabéis la situación de Wilson cómo llegó. Llegó sin pretemporada, llegó sin un nivel condicional óptimo para jugar a fútbol y bueno, ya llevamos varias semanas que lo estamos viendo bien y está trabajando fenomenal. Bueno, el que trabaja, el que se lo curra, también al final le llega su recompensa".

Paco López, arropado por sus jugadores

El autor del gol del Granada contra el Getafe, Gonzalo Villar, habló a pie de campo para Dazn tras el partido y comentó lo siguiente: "Los jugadores estamos con el entrenador. "Se está haciendo un gran trabajo. Son gente (el cuerpo técnico) muy detallista, lo cuidan todo".

"Podemos sacarlo con ellos. Cada partido estamos cerca de ganar. Espero que continúe este ciclo, porque estoy cien por cien seguro de que lo vamos a sacar", subrayó Villar.

Se cumplió la ley del ex, esto dijo Villar tras estrenarse anotando con el Granada :"Mi primera idea, antes del partido, era no celebrarlo, pero la situación me ha llevado a sacar la rabia. También he pasado un par de años complicados, con pocos minutos y gente que no creía mucho en mí, así que al final te sale toda esa rabia".