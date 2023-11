El Linares Deportivo, a por el Elche en Copa del Rey

El Linares Deportivo enfrentará al Elche CF el próximo 7 de diciembre en la segunda ronda eliminatoria de la Copa del Rey. Así lo hizo saber el sorteo celebrado por la Federación Española de Fútbol para determinar los cruces de una competición que ha dado grandes momentos a la afición azulilla. El club de la provincia de Jaén milita en el Grupo II de 1ª RFEF e hizo saltar los cimientos de la competición en la temporada 2021/22 con un 'campanazo' en su propio estadio: los linarenses vencieron al Alavés con un marcador de 2-1 al término de los 90 minutos.

Además, la afición comienza a acostumbrarse a los visitantes del fútbol profesional cada temporada. En tres campañas, conjuntos como el Alavés, Sevilla o el propio FC Barcelona han visitado el Estadio de Linarejos en una competición que ha ganado mucho con el nuevo formato del 'KO'. Los culés sufrieron para pasar de fase ante los azulillos, que fueron los primeros en marcar con un sorprendente papel ante un Barça con jugadores como Dembélé, Dani Alves o Busquets sobre el verde. El Sevilla FC también sufrió en su primera visita con el gran planteamiento en la primera mitad por parte del Linares Deportivo, pero un mal arranque de los jiennenses en la segunda parte del encuentro y dos tantos de los rojiblancos terminaron por decantar la balanza de la eliminatoria hacia Nervión.

Sufrir en Murcia para pasar a la siguiente fase

Fotografía de: UCAM Murcia

El conjunto de Óscar Fernández selló su pase a la segunda ronda eliminatoria del torneo nacional tras una agónica tanda de penaltis ante el UCAM Murcia. Los de Linarejos no supieron dar con la tecla en los 120 minutos reglamentarios y la fortuna de los 11 metros cayó de su lado. El inicio de temporada del conjunto y la situación con el gol no están siendo las mejores en un equipo que no ha visto la victoria en sus últimos cinco partidos en competición liguera y es el 16º clasificado en el Grupo II de 1ª RFEF.

El gol decisivo de Javi Rentero cayó como agua de mayo en un conjunto que concibe la Copa del Rey como un aliciente extra para los fieles aficionados que todos los fines de semana ocupan sus butacas en un estadio que, pese a las condiciones del equipo, es siempre una caldera para su afición. Una vez certificado el pase, las opciones de dar con un equipo de Primera División eran muy reducidas, y será el Elche, hasta el año pasado conjunto de la máxima categoría del fútbol español, el equipo al que Linares recibirá en diciembre.

De Barcelona a Linares para certificar el pase

Fotografía de: Elche CF vía X

Los hombres de Sebastián Beccacece enfrentaron al CE Europa, equipo al que vencieron por 0-2 con goles de Mourad y Rodrigo Mendoza para certificar su pase a la siguiente ronda. La cita tenía un aliciente especial al tratarse de un enfrentamiento con dos históricos de nuestro fútbol: el CE Europa fue uno de los 10 equipos fundadores de la Primera División de fútbol en España.

Una gran actuación de Edgar Badía,, quien ya causó sensación en la etapa del conjunto en Primera, y la irrupción de los canteranos con Mendoza a la cabeza fueron las bazas que permitieron a los ilicitanos continuar su travesía por una mejorada y más interesante Copa del Rey con este formato del 'KO'. Ahora, les toca un rival que ya sabe lo que es salir al terreno de juego con la indumentaria de 'matagigantes' puesta y un campo siempre complicado en cualquier competición.

Entradas ya a la venta para presenciar el enfrentamiento

Precios de las entradas del encuentro de Copa del Rey ante el Elche | X

El Linares Deportivo ha anunciado esta misma mañana la venta de las entradas del encuentro ante el Elche. Los socios podrán acudir al partido de manera gratuita y los abonados tendrán derecho de adquirir las localidades correspondientes hasta el 4 de diciembre, fecha en la que las entradas restantes son ofrecidas al público general. El precio de las entradas para los abonados oscilan entre los 10 y los 18 euros y, para el público general, entre los 18 y los 28 euros.