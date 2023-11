FC Barcelona-Real Madrid: Puntuaciones del FC Barcelona, en la Jornada 9 de la Liga F

El FC Barcelona no tiene rival. Con la goleada al Real Madrid, que ha caído por 5-0, ya colecciona 5 partidos seguidos marcando una 'manita' o más. El que prometía ser el encuentro más igualado para las culés durante la primera vuelta de la Liga F ha durado 15 minutos. A partir de allí, Aitana Bonmatí ha abierto la lata y el Barça no ha parado. Caroline Graham Hansen, junto a la Balón de Oro, han sido las futbolistas más destacadas del partido, siendo un dolor de cabeza para la zaga blanca. Salma también se ha adentrado entre los huecos de la defensa rival pero, pese a intentarlo insistentemente, no ha podido marcar su gol.

Criterios de Puntuación de las jugadoras:

0-3. Muy Mal / 4. Mal / 5. Regular / 6. Bien / 7. Bastante Bien / 8. Muy Bien / 9-10. Partido Excelente / S.C. Sin calificar.

6.5. Atenta. La guardameta mallorquina no ha tenido demasiada faena, pues el Real Madrid no ha logrado disparar entre los tres palos. No obstante, ha estado atenta en las acciones de córner y para recibir el balón. Al final chocó con Linda Caicedo en un encuentro fortuito que acabó con la delantera colombiana lesionada.

Lucy Bronze

7.5. Con presencia. La inglesa ha firmado uno de sus mejores partidos con el Barça esta temporada. Ha tenido la tarea de defender la banda de Carmona y Caicedo y, a parte de hacerlo bien, ha incidido en ataque más que en anteriores encuentros.

Ingrid Engen

7. Notable. A pesar de no jugar en su posición, Engen ha hecho un buen trabajo en la línea defensiva. Por su banda no hubo mucha acción, pero ha cortado muchos balones y ha ayudado en la creación de juego desde la base.

Mapi León

7. Segura. Al no tener un encuentro muy ajetreado, la zaguera no ha podido brillar en defensa. Sin embargo, sus balones largos han dado profundidad al juego y han desatascado el partido en momentos donde el Madrid tenía la línea defensiva alta.

Ona Batlle

6.5. Correcta. La lateral, que tenía acostumbrados a los aficionados culés a mostrarse brillante, hoy ha estado tímida en ataque. No se sabe si por órdenes del propio entrenador se ha quedado abajo, pero Salma ha tenido mucha más presencia ofensiva.

Aitana Bonmatí

9.5. Mágica. Otro partidazo de la Balón de Oro, que está cerrando su 2023 con grandes exhibiciones. Cuando ella tiene el balón en el área las oportunidades de anotar crecen exponencialmente. Muy buena colocación durante el partido y, como siempre, jugadora clave para que este Barça funcione bien.

Keira Walsh

7. Discreta. Walsh hoy no ha tenido un papel demasiado destacado, seguramente porque muchas de las jugadas de ataque han pasado por las bandas. La inglesa no se ha acercado demasiado a los costados, pero si que ha hecho un buen trabajo con la filtración de pases largos.

Patri Guijarro

7.5. Presente. Al igual que Batlle o Walsh, Patri ha hecho un buen partido pero no ha destacado. De nuevo, seguramente tiene que ver con que el ataque no ha pasado por el sector central del campo. Sin embargo, ha ayudado a que el juego fluya y funcione.

Caroline Graham Hansen

9.5. Extraordinaria. Aún es incomprensible que no se reconozca a la noruega en los galardones individuales. Ama y señora de la banda derecha, ha superado líneas con el balón pegado a las botas y se ha sorteado a la defensa del Madrid en bastantes ocasiones. El gol, un premio por su partidazo.

Mariona Caldentey

8. Adaptable. Mariona ha cambiado posiciones, sobre todo con Salma, durante buena parte del partido para atraer a jugadoras y dejar espacios. También ha sumado un dígito al marcador con un golazo desde la frontal del área, escuadra incluida.

Salma Paralluelo

8,5. Incansable. Lo único que le ha faltado a Salma es el gol. La maña ha aprovechado su velocidad, superior a la de las defensas blancas, y se ha metido dónde ha querido. Mala fortuna con el disparo al palo de la primera parte.

Claudia Pina y Vicky López

7. Goleadoras. Han entrado en los últimos minutos y han sido capaces de marcar un gol. Remarcar el tanto de Vicky, que ha marcado su primera diana en un Clásico y se ha convertido en la goleadora más joven de los duelos entre Barça y Madrid.

Marta y Lucía Corrales

SC. Su entrada no ha tenido mucha incidencia en el partido, pues en los minutos finales el FC Barcelona lo ha intentado dormir y no ha habido apenas acción hasta el 90'.