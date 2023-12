Guaita rescata un punto

Rayo y Celta saldaron una batalla de mínimos. Los locales con balón y con las ocasiones, los vigueses esperaban su turno para salir a la contra. Un empate que no satisface los intereses clasificatorios de los vigueses.

Desde las alineaciones el partido nos dejó sorpresas. Francisco decidió alinear a Raúl de Tomás en punta de ataque y a Chavarría en el lateral izquierdo (por la baja del Pacha Espino). El resto de las piezas eran las habituales en el equipo de la franja. Benítez también sorprendió dejando a Iago Aspas en el banquillo. La pareja de ataque la formaron Larsen y Douvikas. El resto también fueron los habituales.

Desde el pitido inicial, el Rayo llevó la iniciativa del encuentro. Implementando un ritmo alto, superaron a los vigueses y empezaron a llegar a la portería rival. Primero Baillu con una internada que no fue fructífera. Luego, un gol anulado por fuera de juego claro de Raúl de Tomás. El Celta no conseguía salir de su propio campo, pero Douvikas en una jugada individual por banda disparo, sin ángulo, y Dimitrievski tuvo que despejar a córner. Con el paso de los minutos el Rayo seguía dominando, pero el dominio no era tan abrumador como el comienzo.

Douvikas internándose en el área (LaLiga)

Los de Vallecas seguían buscando el gol. Unai López, con un centro raso que se envenenó, hizo que Guaita tuviese que sacar una mano providencial. El rechace le cayó a Isi Palazón, que no fue capaz de conectar un buen disparo. Minutos más tarde, Douvikas volvió a probar al portero local desde lejos, pero Dimitrievski atrapó sin más complicaciones. Óscar Valentín fue protagonista en todo el encuentro y gozó de dos buenas oportunidades. Primero sirvió un córner que se paseó por el área pequeña. Después centró desde el sector derecho para que Raúl de Tomás rematase y obligase a Guaita a realizar una gran intervención. Ninguno de los dos equipos pudo abrir la lata en el primer acto.

A la vuelta de vestuarios, el Rayo siguió intentando tirar la puerta abajo. Isi Palazón fue el primero, pero Guaita volvió a actuar. Los locales se hacían con el balón y sondeaban el área rival, pero sin conseguir un mayor peligro. Óscar Valentín volvió a intentarlo con un remate de cabeza que se estrelló en el pecho de Tapia. El Celta seguía esperando al Rayo sin tomar mayores riesgos. El plan de Benítez era clara y parecía que se conformaban con el empate desde bien temprano. Álvaro García volvió a probar suerte. Bamba sirvió mal para su compañero y el atacante local robó el balón. Ante un 3 para 2, se la quiso cocinar él pero Starfelt, de manera providencial, apareció para negarle el disparo.

La más clara la tuvo el conjunto local. Otra vez Álvaro, otra vez de Tomás y otra vez Guaita. El primero tomó línea de fondo y se la puso al delantero madrileño. El remate fue colocado y abajo, encontrando a Guaita a contrapié. Sin embargo, el guardameta celeste solventó con una gran mano abajo y que se acabó estrellando en el palo.

Desde los banquillos intentaron cambiar cosas introduciendo a nuevos futbolistas. Aspas saltó al campo para lavarle la cara al equipo de Benítez y que pudiese tomar un poco más de balón. El Celta lo intentó con dos disparos lejanos. Primero lo probó Tapia, su disparo se fue al fondo bukanero. Luego fue Kevin, Dimitrievski paró bien en primera instancia, pero el balón se le escapó y casi se mete en un apuro. El Rayo lo intentó con un chilena de Falcao que había acabado en gol después de que le cayese a Álvaro García. La jugada estaba invalidada por falta del primero y fuera de juego del segundo.

Con este empate el Rayo sigue lejos de los puestos críticos, en mitad de tabla. Para los celestes, este resultado les deja en puestos de descenso y en una situación crítica. Más de tres meses después sin ganar, los de Benítez se enfrentan a una nueva final el próximo sábado ante el Granada en Balaídos.