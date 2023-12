Imanol Alguacil: "tres puntos para Aitor y su familia"

En el XXV aniversario del asesinato de Aitor Zabaleta, la Real Sociedad visitaba el estadio de La Cerámica para enfrentarse al Villarreal. Los de Imanol lograron una contundente goleada por 0-3 en los últimos 10 minutos de la primera mitad que sirvió a los donostiarras para llevarse los 3 puntos de tierras valencianas. La nota negativa para los donostiarras la puso los cambios obligados de Igor Zubeldia y Brais Méndez a falta de 2 días para jugar en Milán.

La Real Sociedad venció en La Cerámica | Imagen: El Diario Vasco

Aitor en el recuerdo

En el postpartido antes que nada Imanol quiso dedicar la victoria a Aitor Zabaleta y su familia. Imanol señaló que "el triunfo va dedicado como no puede ser de otra manera a Aitor y su familia", además quiso añadir que "pese a que han pasado ya 25 años no se le olvida" y también quiso acordarse de los aficionados que se quedaron en Donosti la noche anterior para rendirle homenaje.

Homenaje a Aitor Zabaleta en Donosti | Imagen: Naiz

Imanol se mostró muy satisfecho de asaltar La Cerámica, en un partido que según el de Orio "había mucha calidad en los dos conjuntos". El técnico realista destacó el gran acierto a portería que mostró el equipo durante el partido, comentando que "muchas veces es lo que determina ganar o perder este tipo de partidos".

Preocupación por los cambios

Dos titulares en las filas realistas como son Igor Zubeldia y Brais Méndez tuvieron que ser sustituidos por dos acciones durante el partido. Imanol mostró su preocupación al decir que "no me quiero aventurar porque todavía no he estado con el doctor, pero como he dicho antes, tanto Igor como Brais, para que me pidan el cambio, algo serio tienen que tener porque no es lo habitual".

Sin apenas tiempo para Milán todo hace indicar que Brais Méndez, que estaba siendo hasta ahora la estrella realista en la Champions League, no podrá viajar hasta Italia con el equipo. Alguacil quiso concluir comentando que "ahora ya no queda otra nada más que desearles pronta recuperación".