Borja Mayoral: rompiendo todos sus récords

Borja Mayoral está deslumbrando a todos con su suma imparable de goles. El delantero nunca había sumado tantos aciertos a lo largo de toda su carrera profesional, ni siquiera cuando jugaba con la A.S. Roma, donde tenía, hasta ahora, su temporada récord. En ese entonces, a estas alturas de la competición sólo acumulaba 4 tantos. Ahora Mayoral suma 11 goles, siendo dos de ellos en la competición de Copa del Rey, superando con creces sus registros anteriores y posicionándose como el delantero más decisivo de LaLiga.

Borja Mayoral en un encuentro con el Getafe // Fuente: LaLiga

El delantero del Getafe no se encuentra solo sumando en su racha personal, sino que está a pie de cañón con su equipo, siendo primordial en cada minuto de los encuentros. El pasado viernes, 8 de diciembre, el Getafe venció al Valencia gracias al tanto de Borja Mayoral en el minuto 87. Gracias a esta diana del madrileño, el equipo dirigido por Bordalás pudo hacerse con los tres puntos de la victoria. Pero esto no se trata de un caso aislado del delantero, pues ya le ha regalado 11 tantos al cuadro azulón entre LaLiga y la Copa del Rey.

El más decisivo

Borja Mayoral se encuentra como líder de LaLiga en el delantero con más decisión, posicionándose por delante de Lewandowski, que con sus goles ha dado 10 puntos al Barcelona y, el delantero azulón, también se encuentra por delante de Bellingham, también muy decisivo pero menos que el delantero azulón. El jugador del Real Madrid se encuentra como el máximo goleador de LaLiga con 11 tantos. Según estadísticas, Mayoral debería superar sus mejores registros en un campaña, de momento suma 11 tantos (9 en Liga y 2 en Copa). En cuatro meses de competiciones oficiales ha marcado más goles que en la temporada pasada, en la que el delantero se quedó en los 9 goles, probablemente influido por un año problemático del equipo.

Celebración de Borja Mayoral en un tanto anotado por él mismo // Fuente: GettyImages

En la temporada completa, su techo se encuentra en los 17 tantos con la A.S. Roma (7 en Liga Europa y 10 en la Serie A) en la temporada 2020/2021. En LaLiga nunca antes había marcado tantos goles en una misma campaña. La temporada pasada sumó un total de 8 en toda la Liga, en su primer año en el Getafe acumuló 6 (2021/22) y en el Levante también alcanzó los 8 en la temporada 2019/20.

Ahora mismo, lleva cosechados en la competición un total de nueve goles, con su buena puntería se encuentra solo dos tantos de igualarse a Bellingham, quien se encuentra, actualmente, con el título de máximo goleador de LaLiga con un total de 11 goles. Con la buena racha que deslumbra el delantero del Getafe, quizás, sea solo cuestión de tiempo que pueda igualarse al delantero del Real Madrid.

Otra meta

Mayoral tiene una meta pendiente, el delantero no esconde sus ganas de jugar con la selección española: "Lo he dicho en un par de entrevistas. He tenido la suerte de haber jugado en la sub-19 y sub-21, y claro que me encantaría vestir la Roja. Sería un sueño. Ojalá que llegue", afirmó este viernes.

Las cifras del delantero lo apoyan para que pueda convertirse en una novedad para el seleccionador Luis de la Fuente. No será fácil para Mayoral formar parte de la selección, pues tiene por delante a grandes atacantes como Álvaro Morata, Gerad Moreno, Mikel Oyarzabal, Joselu o Bryan Zaragoza. Sin embargo, los datos están muy a favor del delantero del Getafe, pues es el máximo goleador español de LaLiga y el jugador más decisivo con sus goles.