Alexander Medina: "Estamos fuertes para que se pueda revertir la situación"

El entrenador del Granada CF, Alexander Medina, ha destacado tras la derrota por 0-3 contra el Sevilla FC que el vestuario está "tocado" porque tenían "la expectativa de hacer un buen partido y de sumar de a tres en casa", pero también ha dicho que plantilla y cuerpo técnico están "fuertes para que se pueda revertir la situación".

Medina ha dicho que no fue el partido que todos esperaban en el resultado. "Nosotros, más que nadie, tenemos enfado, enojo y frustración. Anhelábamos otro encuentro. Antes del primer gol, habíamos encontrado el juego y nos convierten. Cambió la energía del equipo. El segundo gol echó por tierra toda la confianza que habíamos depositado. Creíamos hacer un gran partido. Entiendo el enfado de la afición y la forma en la que se manifestó. Estamos muy tocados como ellos. Hoy el sentimiento es de negatividad", ha dicho.

El técnico uruguayo ha comentado que hasta ahora el trabajo de su cuerpo técnico no ha dado para lograr victorias, pero ahora se viene un parón y tienen que "analizar en profundidad". "Estamos trabajando para que a esta plantilla vengan jugadores para sumar, dar un salto de calidad y competir mejor. En eso estamos a partir de hoy. Confío y tengo el convencimiento de que es lo que vamos a hacer. Vamos a poder reforzarnos y lo vamos a atender. Vamos a trabajar para poder hacerlo", ha señalado.

El 'Cacique' Medina no cree que hayan tenido "un fracaso" ya que él y su cuerpo técnico "recién arrancan" y el Granada se ha enfrentado en estas cuatro jornadas al frente del equipo a buenos conjuntos. "Este - por el Sevilla- no venía en buena racha y por qué no cambiarla nostoros. Estamos plenamente convencidos de que con el compromiso de todos vamos a cambiarla. De la única manera que se sale, en cualquier lubro, es tratar de confiar, se confía con resultados. Ahora viene un parate. Tenemos que tomar el periodo para entrenar fuerte y lograr que evolucionemos. Y trabajar en el mercado de fichajes para que la plantilla pueda competir mejor. Estamos trabajando para tratar de incorporar en todas las posiciones. Vamos a ver las opciones que están encima de la mesa para incorporar", ha apuntado.

Sobre la efectividad del Sevillla, Medina ha dicho que hoy le cambió "la suerte y la energía" ya que en otros partidos había llegado más a portería y había fallado. "El primer gol viene de un desvío, después le pega muy bien Ocampos y la pone por la escuadra. Es cierto que tuvo mucha efectividad. Nosotros tenemos que pelear para cambiar esta dinámica. Este tiempo es para tomar aire y trabajar duro para poder revertir esta situación", ha detallado. Medina ha dicho que al equipo le cuesta "sostener en el partido el rendimiento" y que estaban "jugando bien hasta el primer gol".

El entrenador del Granada ha explicado que están trabajando para reforzar la plantilla en el mercado de invierno, en varias posiciones, ya que tienen algunas fichas disponibles. "Estamos en busca de que se puedan cerrar rápidamente", ha dicho. El 'Cacique' ha señalado que también habrá jugadores que saldrán, pero no ha querido dar nombre. "Esperamos con optimismo que en los próximos días podamos incorporar jugadores para que la plantilla tenga una competencia mayor", ha apuntado.

El Granada CF termina el año en descenso y lo iniciará contra el Cádiz, un partido que será "muy importante, pero no va a definir nada". "Una victoria daría para salir de la situación que estamos, para renovar la energía, para que descomprima la parte mental", ha señalado.

Por último, el entrenador del Granada ha comentado que mandarle un mensaje de optimismo a la afición granadinista después de un 0-3 no es bueno, pero ha resaltado que hay "jugadores con rebeldía y el cuerpo técnico también tiene". "No vamos a tirar la toalla, estamos en una situación difícil, hay que hacer autocrítica, ver lo que hay que mejorar para que esta racha pueda cambiar. Hay que insistir", ha indicado.