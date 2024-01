Real Madrid CF - RCD Mallorca: puntuaciones del Real Madrid CF, jornada 19 de la Liga EA Sports

El Real Madrid disputó el pasado miércoles el partido de la jornada 19 de la Liga EA Sports. El Santiago Bernabéu recibía al RCD Mallorca, en un partido espeso y con poco acierto en ataque. Aun así, el alemán Antonio Rüdiger anotó un tanto en el 78' que dió la victoria a los blancos.

Criterio de puntuación

(0-2: Muy Mal/ 3-4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7-8: Muy bien / 9-10: Excelente / S.C: Sin Clasificar)

7 | Confiado. Está aprovechando la oportunidad de oro de Carlo Ancelotti y está cumpliendo con confianza. Los balones los saca bien desde atrás con el pie. La estructura de la portería evitó varios goles, aun así estuvo espabilado para parar algún otro.

6 | Correcto. Volvía de lesión y necesita confianza y minutos. Fue de menos a más y aunque cumplió en defensa, en ataque estuvo bastante desaparecido.

Tchouaméni

7 | Polivalente. Aunque estaba jugando en una posición que no era la suya y al principio tuvo problemas para colocarse, los arregló rápido y dió la talla. Muy bueno despejando por arriba.

8| Héroe. El central fue de los mejores de la noche, tenía la responsabilidad, con la lesión de Nacho, de liderar la defensa y así fue, ayudó en todo momento a Tchouaméni. Además de su gran actuación en la zaga anotó el gol de la victoria y el único del partido.

5 | Errores. El lateral está aprovechando la lesión de Mendy, pero en este partido no ha sido el mejor. En la primera parte cometió varios despistes aunque se ve rehaciendo. Su juego en ataque no tiene mucho sentido si no está Joselu en punta

Luka Modric

8 | Liderazgo. El croata fue protagonista en la medular del campo y dirigió el balón hacia donde el quiso. Tuvo varios pases que podía haber sido gol y en el tanto de Rüdiger centro medio córner.

7 | Arrasador. Jugar de doble pivote le resta importancia en ataque, pero aporta solidez y fuerza en defensa.

7 |Correcto. El alemán cumplió a lo que nos tiene acostumbrados, a ser muy correcto con el balón en los pies. Fue el sacrificado de Ancelotti para que entrara Joselu.

5 | Discreto. El inglés no brilló como de costumbre, con una defensa cerrada el cuesta. Aun así, no dejó de intentarlo y tuvo algunas ocasiones, pero sin fortuna.

6 | Ascendente. Fue de menos a más porque la primera parte estuvo muy en la sombra. No estuvo muy participativo y además la ocasión que tuvo la falló.

8 | El mejor. Volvió a la titularidad tras la lesión y no paró de intentarlo y molestar a la defensa del Mallorca. Fue el más peligroso del equipo.

8 | Refresco. Entró en el 60' por Vinicius y dio aire al equipo. Buen revulsivo para entrar desde el banquillo. Falló un tiro que dio en el poste.

7 | Imán. Entró en el 67' por Kroos. Atrajo a los centrales y dejó huecos a sus compañeros.

SC. Entró en el 85' por Modric y no tuvo tiempo para nada.

SC. Entró en el 85' por Rodrygo Goes y tampoco tuvo tiempo para hacer nada.