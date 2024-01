El Unionistas de Salamanca "bombardea" al Villarreal CF y sigue soñando

De nuevo nos encontramos en una fría tarde en Salamanca para jugar la prórroga del partido que se disputó en la tarde de ayer, terminando 1-1 y que se suspendió por motivos ajenos a ambos clubs, ya que tras un apagón el árbitro decidía que no se continuaba.

Tras esto cruce de acusaciones entre ambos conjuntos en el que el presidente de Unionistas señalaba que el encuentro no se había reanudado por "presiones del Villarreal al árbitro, ya que no han tenido nunca la voluntad de jugar". El submarino amarillo alegó en un comunicado que: " ellos no habían tenido nada que ver y que la última palabra la tenía el árbitro".

Con este escenario y un Reina Sofía lleno de nuevo - pese a ser día laboral- se disponían ambos a reanudar donde lo dejaron ayer. Hay gente que se ha quedado en los aledaños del campo al estar el aforo completo.

Imagen de uno de los fondos del Reina Sofía. Foto: Víctor Mesonero

También parten los dos con cambios en los onces iniciales respecto a cómo terminó el encuentro ayer, para esto la Real Federación Española de Fútbol tiene una resolución que dice : "En la reanudación, que tendrá lugar en las circunstancias recogidas en el acta arbitral del encuentro suspendido, podrán ser alineados los jugadores reglamentariamente inscritos federativamente en cada club el día 7 de enero de 2024, hayan o no sido alineados en el período jugado, y que, de haberlo hecho, no hubieran sido sustituidos ni ulteriormente suspendidos por el órgano disciplinario como consecuencia de dicho partido, salvo que la suspensión fuere por acumulación de amonestaciones derivada de una última producida en el encuentro suspendido (artículo 265.1 del Reglamento General)."

Un Unionistas con casta y sin miedo

Con tan solo 30 minutos por delante, se notaban los nervios en ambos conjuntos aunque lo cierto es que Unionistas siempre estaba un punto por encima del Villareal - tanto por intensidad como por ganas-.

En los 5 primeros minutos los locales ya habían avisado con una falta y un cabezazo de Jordi Tur que se marchaba fuera por muy poco. Se intentaba sacudir la presión el Villarreal CF pero Ramiro y compañía estaban muy atentos para desbaratar los intentos de Sorloth y Terrats.

Una de las ocasiones de peligro de Unionistas. Foto: Víctor Mesonero

Hasta el minuto 99 no llegaría la más clara del Villarreal FC, Terrats sacaba una falta, el balón se iba envenenando y golpeó en el palo de la portería local. Tuvo la réplica Jon Rojo, pero se le marchaba alto. Sin duda la más clara de Unionistas la iba a tener Carlos Giménez tras un centro que se iba a ir rozando el palo. Y así concluía la primera mitad de la prórroga.

Marcelino ponía a calentar a varios hombres y Dani hacía lo propio con los suyos intuyendo una posible tanda de penaltis, aunque ninguno de los dos equipos querían llegar a ella.

Intentaba elaborar el Villarreal CF, pero Unionistas volvía avisar y en el 109 Coquelin estuvo a punto de meterse en propia puerta, con Reina batido era Lekovic quien sacaba el balón sobre la línea. Mucho balón dividido sin claro dueño y los cambios se hacían efectivos a medida que pasaban los minutos. Llegó el temido minuto 120 y en el marcador seguía campeando el 1-1, el árbitro concedía un minuto más pero ambos equipos estaban ya pensando en la muerte súbita.

La lotería de los penaltis sonríe a los salmantinos.

Todos sabemos que en una tanda de penaltis puede pasar cualquier cosa. Los nervios se palpaban y se procedía al sorteo: los visitantes elegían campo - el contrario a donde estaba la mayoría de la afición local- y el Unionistas escogía lanzar en primer lugar.

Ambos equipos preparados para la tanda de penaltis. Foto: Víctor Mesonero

Empezaba la agonía, la tanda iba a ser larga. Inauguraba el marcador Ramiro y respondía con gol Gerard Moreno, marcaba para los blanquinegros Nespral, pero Alberto Moreno erraba el primero de la tarde. Erik Ruiz hacía el tercero y el Reina estallaba en júbilo, pero Coquelin recortaba distancias ( 3-2).

Cogía el balón muy seguro Alfred Planas - el autor del tanto de la igualada del día de ayer- pero esta vez Pepe Reina le adivinaba las intenciones. El siguiente en lanzar era Trigueros y no fallaba, volvía a poner las tablas en el marcador y los nervios volvían a la grada.

Reina le adivinó el lanzamiento a Planas. Foto: Víctor Mesonero

Manu Ramírez hacía el 4-3 pero respondía el submarino con el tanto de Sorloth. Tampoco fallaba Álvaro Gómez y Terrats igualaría a cinco el marcador. Con este panorama en el horizonte, pasaban a tirar los menos habituales de ambos equipos. Unionistas sumaba su sexto penalti obra de Carlos Giménez y Comesaña hacía lo propio para los levantinos. Pero la verdadera fiesta estaba a punto de llegar: Adri Gómez marcaba el suyo pero Kiko Femenía mandaba su penalti fuera.

Adri Gómez engaña a Reina y da la clasificación a Unionistas. Foto: Víctor Mesonero

El resto ya queda para siempre grabado en los libros de la corta historia de este club que defiende el fúbol popular. Un hito que muy pocos han alcanzado, llegar a unos octavos de final de la Copa del Rey. Unionistas de Salamanca estará esta tarde en el sorteo y se ha ganado el derecho a estar entre los 16 mejores de esta competición y manda un aviso a navegantes: no hay rival pequeño.

Mientras Salamanca es una fiesta ellos esperan el próximo rival y siguen soñando con algo grande. Como decía su entrenador: "hay que seguir trabajando." Y desde aquí si me permiten yo añado: sigamos soñando porque los sueños a veces se cumplen.

Galería de las fotos de la eliminatoria cortesía de Víctor Mesonero

Galería fotos del domingo

Ficha técnica:

Unionistas de Salamanca CF: Iván Martín, Jon Rojo, Ramiro, Erik Ruiz, Álvaro Gómez, Alfred Planas, Adri Gómez, Rastrojo ( Nespral min 119) , Jordi Tur ( Manu Ramírez min 119) Teijeira, Carlos Giménez.

Villarreal CF: Reina, Comesaña, Cuenca, Gerard Moreno, Sorloth, Trigueros, Coquelin, Terrats, Altamira (Kiko Femenía min 106), Akhomach (Alberto Moreno min 110), Lekovic.

Árbitro: Busquets Ferrez ( colegio balear) amonestó a los visitantes: Terrats y Coquelin.

Goles: 1-0 Ramiro; 1-1 Gerard Moreno; 2-1 Nespral; 3-1 Erik Ruiz; 3-2 Coquelin; 3-3 Trigueros; 4-3 Manu Ramírez; 4-4 Sorloth; 5-4 Álvaro Gómez; 5-5 Terrats; 6-5 Carlos Giménez; 6-6 Santi Comesaña; 7-6 Adri Gómez.

Incidencias: Prórroga y penaltis correspondientes a los 1/16 de final de Copa del Rey. Disputados en el estadio Reina Sofía ante 5710 espectadores - lleno absoluto-.