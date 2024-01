La historia interminable de un pasillo ficticio

Otra vez la misma historia. Tal y cómo ocurrió en el 2022, vuelve a salir la polémica sobre si el Atlético debería hacerle el pasillo al Real Madrid tras la consecución de un título. Aunque para Ancelotti no es un tema que le preocupe, a la afición madridista y prensa parece que sí, por lo que Simeone ha tenido que salir al paso en rueda de prensa para zanjar dicho rumor. "Siempre está por delante nuestra gente", ha confirmado el técnico argentino.

Adelantar lo que va a suceder es una obviedad, no habrá pasillo.

¿Por qué esta vez?

Pero para entrar en contexto debemos volver atrás en el tiempo, solamente una semana. El Real Madrid batió en la Supercopa de España que se juega precisamente en Arabia, al Atlético de Madrid en semifinales 5 - 3. Un partido que dio mucho de sí e incluso se fue a la prórroga. Ya el domingo, el equipo blanco pasó por el encima del FC Barcelona y ganó el campeonato. El que para muchos es un título menor e incluso, que ha sido desprestigiado en más de una ocasión dependiendo de quien lo ganase, como sucedió en 2015, cuando lo ganó el Atlético de Madrid, ahora parece que sí tiene que ser enaltecido y congratulado.

El Real Madrid ya visitó el Metropolitano en mayo de 2022 siendo campeón de liga y hubo negativa por parte del club rojiblanco. Al máximo rival no se le hace el pasillo, y menos en casa.

Respeto al aficionado colchonero

Un pasillo al Real Madrid es una humillación. Esa es la verdad, y nadie quiere humillarse a sí mismo. Diego Pablo Simeone ha salido al paso sobre este rumor y ha confirmado lo que todos pensamos, que no habrá tal reconocimiento.

"No cambia del año pasado. Gran respeto y saludo para el entrenador y jugadores, como tiene que ser, como compañeros de trabajo. Pero siempre está por delante nuestra gente, el respeto a ellos es lo primero", ha dicho Simeone en la rueda de prensa en víspera al encuentro.

Nadie se imagina al Real Madrid saliendo vitoreado de casa del máximo rival. El club colchonero quiere preservar, y debe hacerlo, a su aficionado, ese que tantas veces le ha llevado en volandas. Además, la relación con el Real Madrid no es buena, nunca lo ha sido, y menos ahora.

Para más inri, incluso Gil Marín, que en muchas ocasiones se ha mostrado afín a una buena sintonía entre equipos de la capital, ha estado envuelto hace no mucho tiempo en una gran polémica sobre cómo el Real Madrid influye en los arbitrajes con esa presión desmedida que sueltan desde las televisiones del club merengue. Sin pelos en la lengua, el máximo accionista del club colchonero entró en disputa, y ahora no se espera que baje al barro y ponga a su afición en contra para reconocerles.

La prensa

Bien es cierto que la actuación de la prensa no ayuda. Todos piden el pasillo. Esa deportividad que ahora sí hace falta. En otras ocasiones no, de todas maneras, la última palabra la tiene el club, y el club mirará por los suyos.

La cosa está en que ni el mismo Ancelotti está preocupado por eso. "Lo que pienso es respetar las decisiones de cada club. Si lo hacen, me parece perfecto y, si no, perfecto igual. No le doy mucha importancia a esto", ha ratificado el italiano.

La clave está en estas palabras del técnico del club que le gustaría ser homenajeado: "Cuando tengamos la posibilidad de que nos toque elegir, vamos a elegir lo mejor para nosotros".

Pues eso, que cada uno elija lo que mejor le convenga, y en este caso, para el Atleti, es no.