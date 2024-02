El FC Barcelona se prepara para afrontar una serie de partidos cruciales en su calendario deportivo. Con una agenda cargada de encuentros por delante, el equipo se encuentra en un momento clave de la temporada, en la que la pelea por La Liga está en juego y la UEFA Champions League esta por retomar sus encuentros de octavos de final.

Estas próximas contiendas representan una oportunidad para demostrar la fortaleza y determinación del club en competiciones nacionales e internacionales. A pesar de estar pasando por cambios importantes en su plantel técnico con la salida avisada de Xavi Hernandez y las lesiones de algunos de sus jugadores importantes, el Barça se enfrentará a desafíos significativos.

Manténgase informado sobre los resultados y el desarrollo de los partidos de Barcelona en La Liga y la UEFA Champions League. Visite el sitio web para obtener análisis detallados y actualizaciones en tiempo real sobre los enfrentamientos que se llevarán a cabo en las fechas especificadas:

Sin tirar la toalla en Liga y con ilusión en Champions

Febrero, 2024

Dom 11 - Barcelona vs Granada - 3:00 PM - LALIGA

Sáb 17 - Celta Vigo vs Barcelona - 12:30 PM - LALIGA

Mié 21 - Napoli vs Barcelona (Ida) - 3:00 PM - UEFA Champions League

Sáb 24 - Barcelona vs Getafe - 10:15 AM - LALIGA

Marzo, 2024

Dom 3 - Athletic Club vs Barcelona - 3:00 PM - LALIGA

Dom 10 - Barcelona vs Mallorca - P.A. - LALIGA

Mar 12 - Barcelona vs Napoli (Vuelta) - 3:00 PM - UEFA Champions League

Dom 17 - Atlético Madrid vs Barcelona - P.D. - LALIGA

Dom 31 - Barcelona vs Las Palmas - P.D. - LALIGA

Abril, 2024

Dom 14 - Cádiz vs Barcelona - P.D. - LALIGA

Dom 21 - Real Madrid vs Barcelona - P.D. - LALIGA

Dom 28 - Barcelona vs Valencia - P.D. - LALIGA

Mayo, 2024

Dom 5 - Girona vs Barcelona - P.D. - LALIGA

Dom 12 - Barcelona vs Real Sociedad - P.A. - LALIGA

Mié 15 - Almería vs Barcelona - P.D. - LALIGA

Dom 19 - Barcelona vs Rayo Vallecano - P.D. - LALIGA

Dom 26 - Sevilla FC vs Barcelona - P.D. - LALIGA