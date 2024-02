Vida o muerte. Ganar o ganar. Una final. Esto es lo que significa este partido para el equipo de Benítez. Una victoria puede dar aire a los celestes en la lucha por la permanencia. Sin embargo, una derrota puede convertirse en una debacle y entrar en los puestos de descenso a la Segunda División. De ganar el Cádiz, los vigueses ocuparían dicha plaza y, cabe la posibilidad, de que rueden cabezas.

Ambiente tenso

Se nota y se palpa. El contexto del equipo de Benítez no es el idóneo. Cada vez hay más ruido entorno a su figura y su trabajo. La grada hace tiempo que le bajó el dedo aunque el siga pidiendo unidad y recalque que está "en un proyecto de 3 años". La situación se agravó tras el empate en Cádiz. El resultado y el juego fueron el detonante para el ambiente crispado que se vive en el entorno del club. El gol de Darwin Machís en el 90+10' impidió a los celestes sumar 3 puntos que le diesen una bombona de oxígeno en la lucha por la permanencia.

Además, Benítez cuenta con numerosas bajas. A la lesión de larga duración de Aidoo, se suman Miguel Rodríguez (con un problema en el pie), Williot Swedberg (lesión en el tobillo) y Tapia y Ristic (problemas musculares). Debemos añadir a Iago Aspas que recibió la 5 tarjeta amarillas (más que evitable) y es sancionado para este encuentro.

Aspas, celebrando su gol ante el Cádiz, no estará mañana (LaLiga)

En rueda de prensa, el técnico celeste se mostró convencido de que no descenderán. "No pienso en esa posibilidad", respondió al ser cuestionado por si se vería siendo el entrenador de la temporada que viene en caso de descenso. Repitió que "esto es una maratón". Además dejó una respuestaa un tanto polémica: "El fútbol es caprichoso y cuando las cosas no salen empezamos a darle vueltas y vueltas. No le damos vueltas a si hay un incendio en Valencia y tal, no le damos vueltas a la política, pero le damos mucha más vueltas al fútbol."

Sin saber lo que es ganar

A pesar de la plantilla y las sensaciones, los andaluces aún no saben lo que es sumar 3 puntos en esta Liga. Se postulan a ser uno de los peores colistas de la historia de LaLiga y el último tren, que de una mínima esperanza de permanencia, pasa por Vigo.

Luka Romero celebrando uno de sus goles ante el Atlético (LaLiga)

Bien es cierto que da la sensación de que cada vez esos 3 puntos están más cerca. Grandes actuaciones ante Real Madrid, Athletic Club o Atlético de Madrid dejan buen sabor de boca. La falta de gol y los descalabros defensivos están privando a la UD Almería de sumar más puntos.

✍️ 𝐋𝐮𝐤𝐚 𝐑𝐨𝐦𝐞𝐫𝐨, 19 years old. He was a starter in #AlmeríaAtleti and.... The rest is already part of history! ⚽️⚽️ pic.twitter.com/rG5yFJWfxt — UD Almería (@UDAlmeria_Eng) February 27, 2024

Antecedentes

Un gol de Williot Swedberg en el 87' rescató una victoria en el partido de ida, la primera de la temporada. Un partido que se puso 0-2 acabó siendo empatado por los locales en una gran segunda mitad. Y pudo ser más pero a Arribas se le apagó la luz cuando pisó área.

Arribas y Ramazanni celebrando el gol ante el Celta (LaLiga)

En partido liguero, los celestes no saben lo que es ganar a sus rivales de este viernes desde 2013 (3-1). Han pasado más de 10 años. En Copa, vencieron los vigueses 1-0 en 2015.

Jugadores clave

El Almería cuenta con jugadores de enorme calidad, sobre todo en el último tercio de campo. Dos mediapuntas de grandísima calidad: Arribas y Jonathan Viera, ambos estuvieron en el radar celeste en los pasados mercados de fichajes aunque se decidieron por el club andaluz. El canterano madridista es el máximo goleador del equipo, con 6 tantos. Síntoma de su problema con el gol ya que sus delanteros no están tomando las riendas en esta faceta. Luís Suárez y Baptistao no están viendo puerta con facilidad.

En las bandas se destaca Ramazani como un jugador veloz, con regate y determinante para Garitano. Sirviéndole balones se encuentra Robertone, que no está teniendo su temporada. Otro que no está en un buen momento es César Montes, llegó del Espanyol por 14 millones y su rendimiento no está siendo nada bueno.

Convocatoria

Benítez se lleva a Hugo Álvarez y Javi Rodríguez del filial, a parte de los habituales Coke, Sotelo y Carlos Domínguez. Un total de 22 jugadores son los citados para ser parte del equipo que enfrente al Almería.

Por su parte, Garitano no ha hecho publica la lista de jugadores que viajarán a Vigo.

Onces probables:

RC Celta: Guaita; Manquillo, Unai, Starfelt, Carlos, Manu Sánchez; Luca, Beltrán, Mingueza; Douvikas y Larsen.

UD Almería: Maximiano; Pubill, Edgar, Chumi, Bruno Langa; Baba, Robertone; Romero, Arribas, Jonathan Viera; Choco Lozano.