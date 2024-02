El Celta de Vigo volvió a vivir el mismo partido que vivió varias veces esta temporada. Se pusieron por delante los vigueses con goles de Iago Aspas y Williot Swedberg, pero Juanmi recortó distancias en el 66' y Darwin Machís privó, de nuevo, al Celta en el descuento. Y con estos 2 puntos, ya son 6 que el Celta ha perdido en el tiempo añadido. Si ampliamos el tiempo, el equipo de Benítez ha perdido 13 puntos a partir del 80'. A pesar de que Benítez aclara que han trabajado esto.

El cuerpo técnico decidió dar continuidad al 4-4-2 de la jornada pasada. Aunque sí introdujo cambios en el 11: Manu Sánchez, Manquillo y Starfelt entraron por Ristic, Mingueza y Carlos Domínguez.

El de siempre al rescate

El Cádiz empezó fuerte en el partido. Ataques constantes, llegadas por banda, centros laterales, balones frontales y presión adelantada. Los olívicos ya veían un futuro negro desde el comienzo. Pero, ¿quién si no? En una de la únicas salidas del equipo de medio campo propio, Iago Aspas se encargó de poner tranquilidad. Luca de la Torre puso el balón desde la izquierda, Larsen, con ojos en la nuca, dejó pasar la bola para que llegase al '10'. Con el interior izquierdo puso el balón, con una rosca exquisita, pegadita al palo de Conan Ledesma. 0-1 y aire fresco para los de Benítez.

Celebración gol de Aspas(LaLiga)

El de Moaña volvió a ser el mejor de los celestes sobre el campo (a pesar de su pasada de frenada con la amarilla que le impedirá estar en la final vs Almería).

Imperativo técnico: gol y a guardar la ropa

Como es habitual, con el gol, los celestes se agazaparon. Se echaron atrás cediéndole la iniciativa al Cádiz. Un equipo que no está hecho para defender, que no tiene jugadores para ello, es un equipo con planteamiento defensivo. Un equipo plagado de errores individuales no forzados que llevan a gol, se echa atrás a defender. Al final, con estes condicionantes, el destino es conocido.

A pesar de eso, el gol le hizo mucho daño al Cádiz. Los de Pellegrino no eran capaces de encontrar las opciones de gol en la primera parte. La grada empezó a protestar por el juego, imagen y sensaciones del equipo. Lo intentaron los locales con varios remates de cabeza que se marcharon fuera pero, sobre todo, con un gran lanzamiento de falta de Alcaraz que obligó a volar a Guaita. Fue la primera de las muchas paradas salvadoras del meta celeste.

Todo se puso de cara al Celta para llevarse los 3 puntos y dar un gran paso hacia el objetivo.

Un premio inesperado

El Cádiz mejoró en la segunda mitad, dando un paso al frente y consiguiendo meter, más si cabe, a los visitantes en peligro. Volvió a aparecer el guardián. Guaita negó el gol a Alcaraz tras una volea que ya cantaba el Nuevo Mirandilla.

Entre todo este contexto, los vigueses se volvieron a ver con todo a favor. En el 58', los astros se alinearon para el Celta. Un segundo acercamiento de los de Benítez acabó en gol. Manu Sánchez subió la banda y le puso el balón a Williot Swedberg. El joven sueco volvía a llamar a la puerta metiendo otro gol vital para el equipo.

Celebración gol de Williot Swedberg (LaLiga)

Llegó la tormenta

En un partido donde los gaditanos homenajearon a la Armada, se convirtieron en un acoso y derribo. Era como la mar intentando saltar a la tierra. La primera oleada llegó en el 66'. Sergi Guardiola recibe completamente solo, controla, la acomoda y busca área. Aparece Juanmi, completamente solo, entre Unai y Starfelt para poner el 1-2 y dar esperanza a la afición. Una nueva vez, desastre defensivo celeste. Sin intensidad, sin marcas y sin tensión en área. A pesar de ser uno de los defensas con más despejes de LaLiga, Unai comete errores como este. Errores que llevan a gol. No es el primero. su compañero en la zaga le acompaña en la foto del gol. A pesar del inicio de temporada, Carl Starfelt está dejando dudas con su rendiemiento, comiendo graves errores que condenan al equipo.

Se colgaron del larguero los de Benítez. Asediaba el Cádiz. Y en un equipo donde tus defensas no trasnmiten seguridad y tu alma está en manos de tu portero... no siempre acaba bien. La tuvo en el 98' Sergi Guardiola abocajarro. Otra vez el de siempre salvó los muebles y la mandó a córner. Era la última y sucedió, como en las películas. Machís puso el centro, despejó dos veces la defensa celeste, sin contundencia alguna. Cayó el balón en la frontal. Donde Machís impactó con el balón y la puso en la escuadra para hacer un golazo. Desde el pico del área hasta la escuadra. El mar se comió a la tierra. Y eso que Vigo es tierra marinera.

Celebración gol de Machís(LaLiga)

Sin confianza, sin seguridad ni identidad. Sin alma

El Celta no sabe que equipo es. Vaga por un mar desamparado sin saber su destino. La identidad, valores y sello de club quedaron atrás. Ese fútbol de salón que cantó Balaídos en tantas ocasiones se acabó. Ahora es un equipo defensivo que no sabe defender. Defiendo por acumulación, y lo hace mal. Errores en las marcas, falta de contundencia, sin intensidad en segundo balones y sin conceptos tácticos. Simplemente esperar a que no metan gol. Esto es el Celta.

Marián Mouriño comentó que mantendría a Benítez hasta que fuese insostenible. No sabemos cual es el concepto que la presidenta tiene de esta palabra pero, este equipo no es sostenible. Solamente espera, como en años anteriores, que haya 3 equipos peores para salvarse. Y ahora toca Almería, la segunda final.