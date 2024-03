El Granada CF ha sufrido una dura derrota contra el Villarreal CF en su visita al estadio de La Cerámica por 5-1, en un partido en el que al descanso se fue con un 3-0 en el marcador. El entrenador del conjunto granadino, Alexander Medina, ha comentado tras el partido que el equipo "no estuvo a la altura" en un encuentro al que llegaba "con un margen de mejora" y ha resaltado que están "fuertes para poder cambiar la situación y el rumbo para tratar de lograr el objetivo", que no es otro que lograr la permanencia en Primera División.

El técnico uruguayo ha apuntado que el Villarreal ha tenido "una eficacia de gol muy grande". "Las tres veces que nos llegan, convierten. El partido se nos hizo muy cuesta arriba", ha señalado Alexander Medina, quien ha añadido que desde el primer gol encajado el Granada CF ya no estuvo a la altura del encuentro.

Cuestionado por si teme por su puesto tras esta derrota, el entrenador del Granada CF ha comentado que el equipo granadino llegaba a este encuentro contra el Villarreal "de tres partidos sin perder, sumando, jugando bien y con una buena imagen" y que en este partido no le ha salido "nada". "Es lo que nos pasó tras el primer gol. El equipo tenía o tiene con qué ilusionarse porque ha hecho buenos partidos. Este no es el equipo que reconocemos ni el que compitió en todos los juegos menos hoy", ha dicho Medina, quien ha insistido en que no estuvieron a la altura de la situación. "Vino con un margen de mejora y ha sido un jarro de agua fría para todos", ha explicado el entrenador. "Estamos fuertes para poder cambiar la situación, el rumbo y para tratar de cambiar el objetivo", ha finalizado.

Esta derrota provoca que el Granada CF continúe penúltimo en la clasificación, con 14 puntos y a diez del Celta de Vigo, el equipo que marca la salvación. Una complicada situación para el equipo granadino, que en La Cerámica ha dejado un muy mala imagen.