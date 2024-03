Un aterrizaje complicado

La perla del Manchester United llegó a la ciudad hispalense en este mercado de invierno, el tunecino ya sonó para el Sevilla a finales del mercado veraniego. Todo el sevillismo tenía los ojos puesto en el centrocampista que tantos halagos ha recibido por parte de los aficionados del conjuntos inglés llegándolo a apodar "El Messi tunecino".

Tras tantas expectativas Mejbri se empezó a ejercitar con el grupo, a los pocos días se rumoreo que el joven mediocentro se peleo con Mariano Díaz algo que Quique Sánchez Flores no toleró. El técnico madrileño le mandó varios mensajes críticos en ruedas de prensas hacia el tunecino.

Hannibal Mejbri en el aeropuerto de Sevilla | Foto: Kike Hurtado

Debut en LaLiga

Tras tantos días entrenando con el grupo la joven perla debutó oficialmente con el Sevilla ante el Girona, entrando en el 62´ y al minuto recibiendo una tarjeta amarilla, a partir de la tarjeta recibida se le vio un jugador eléctrico y con toque de balón donde pudo dar una asistencia pero Lamela no pudo rematar el pase del tunecino algo que hizo cabrear al joven centrocampista, esta actitud alarmó a los sevillistas ya que en un momento tan delicado por parte del club es impensable tener a un jugador con un carácter tan individualista y molesto como mostró un chaval tan joven con tan solo 21 años.

Tras dos partidos sin minutos el tunecino jugó 14 minutos en Vallecas y nuevamente el centrocampista recibió una tarjeta amarilla, en este encuentro no destacó ya que el Sevilla tenía que aguantar lo máximo posible el resultado y Hannibal no pudo tener el esférico de manera tranquila. Ante el Rayo Vallecano se le vio una actitud diferente ya que se le vio más bondadoso y unido más a la plantilla, esto no sirvió de nada ya que al siguiente no disputó minutos y ante el Valencia Quique Sánchez-Flores le puso en el campo en el minuto 90+4´ esto hizo cabrear a la afición sevillista que no entendía esta toma de decisión por parte del técnico sevillista.

Mejbri con Quique Sánchez-Flores | Foto: @HannibalMejbri

Hora de la verdad

El tunecino no dispuso de minutos en el Santiago Bernabéu pero en dicho partido Sow acumuló su quinta amarilla y esto significó que el suizo no pudiera disputar el partido ante la Real Sociedad.

Bajo todo pronóstico el tunecino consiguió lo que tanto esperaba el y la afición, su primera titularidad pero no todo sale bien en esta vida y el centrocampista no pudo hacer un buen partido, el tunecino perdía muchos balones y no se le veía con ese descaro que tanto se alababa en Manchester, en las gradas se escuchaban aficionados pidiendo su sustitución algo que en un debut y en un partido donde tiene que demostrar lo que vales lamentablemente no es bueno. Al llegar al descanso ya se prevenía que Hannibal Mejbri no iba a jugar los 90´ minutos reglamentarios y así fue, empezó la segunda mitad y al paso del tiempo el tunecino se iba luciendo y tras provocar una falta peligrosa el tunecino animó a la afición, este gesto deja saber que hay un cambio de actitud visible en Mejbri pero lamentablemente tras esa acción iba a ser sustituido por Suso terminando así su debut como titular.

Mejbri calentando con Soumaré | Foto: Salvador López Medina

La presión y los nervios pudieron con él

Desde lejos se ve que el chaval se le veía nervioso ya que no se atrevía a hacer nada arriesgado y prefería hacer cosas básicas que provocaba sus tantas pérdidas de balones, a todo esto hay que sumarle que el futbolista nacido en Túnez tubo que mediar ante el desquicio que provocaba alguna que otra mala decisión por parte del árbitro contra él. En definitiva Hannibal Mejbri no ha podido maravillar al Ramón Sánchez-Pizjuán pero tarde o temprano lo hará ya que poco a poco está descubriendo que es el Sevilla FC y lo que conlleva vestir su camiseta.